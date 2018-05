Baye Dame Dia non si scusa con Aida Nizar Barbara D' Urso furiosa! Grande Fratello 2018

Grande Fratello : Baye Dame rientra nella casa. La decisione [DIRETTA] : Questa sera, a partire dalle 21.10 in onda la quinta puntata del Grande Fratello. La conduttrice Barbara D'Urso ha già annunciato a Pomeriggio Cinque che la puntata sarà ricca di sorprese. Attesissimo è l'entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano, con il maggior numero di operazione al mondo per assomigliare a una bambola. Per lui un'ingresso sorprendente. Ma non sarà un concorrente come gli altri, perché l'uomo resterà nella casa solo per 24 ore. ...

Grande Fratello anticipazioni : Baye Dame torna nella Casa : Baye Dame torna al Grande Fratello: l’annuncio di Barbara d’Urso Baye Dame e il Grande Fratello? Una storia non ancora finita. Dopo la squalifica della settimana scorsa, il ragazzo senegalese rientrerà nella Casa di Cinecittà. Dove, molto probabilmente, avrà un chiarimento con Aida Nizar. A farlo sapere è stata Barbara d’Urso al termine dell’ultima puntata […] L'articolo Grande Fratello anticipazioni: Baye Dame ...

Baye Dame ancora contro Aida Nizar : “Non credo sia stabile mentalmente” : Grande Fratello: nuove dichiarazioni di Baye Dame contro Aida Nizar Baye Dame del Grande Fratello è pentito per il comportamento aggressivo avuto ai danni di Aida Nizar ma continua ad attaccare la spagnola. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex gieffino ha riservato parole forti alla Nizar, definendola una giocatrice falsa, che indossa una […] L'articolo Baye Dame ancora contro Aida Nizar: “Non ...

Grande Fratello 15 : Rodrigo Alves non è un concorrente - Baye Dame rientra in Casa? : Grande Fratello 15: Rodrigo Alves il “ken umano” non sarà un concorrente del Reality. Benchè “nostra signora delle faccette” Barbara D’Urso, lo ha annunciato in Grande stile, come solo lei sa fare, a Domenica Live, pare che Rodrigo non entrerà in Casa come nuovo gieffino, vi rimarrà semplicemente 24ore. Grande Fratello 15: alcune indiscrezioni rivelano che Rodrigo Alves non sarà un concorrente Insomma il popolo del web non è che fosse molto ...

GF15 - Baye Dame rientra nella casa per un confronto con Aida : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T17:44:15+00:00 ROMA – Baye Dame rientra nella casa del Grande Fratello.E’ quanto si legge nel sottopancia del day time di oggi, andato in onda a poche ore dall’inizio della diretta.L’ingresso dell’ex concorrente, squalificato nella scorsa puntata, potrebbe significare un altro confronto per Aida Nizar. Proprio stasera, infatti, è prevista l’ospitata di […]

Lucia Orlando/ In crisi dopo l'eliminazione di Baye Dame (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, concorrente del Grande Fratello 15, è andata in crisi dopo l'eliminazione dell'amico Baye Dame. Anche la relazione con Filippo Contri risente del suo stato d'animo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:15:00 GMT)

Baye Dame Dia / Ci sarà il chiarimento con Aida? (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia, stasera ospite in studio il concorrente eliminato dal reality show tornerà a parlare in collegamento con la casa con Aida Nizar? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:56:00 GMT)

BARBARA D'URSO/ Il caso "Baye Dame" : i web contro visibilità dopo l'espulsione (Grande Fratello 2018) : BARBARA D'URSO, una nuova possibilità per Baye Dame Dia che torna in televisione e ha l'opportunità di chiarire quanto accaduto con la showgirl spagnola Aida Nizar. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:50:00 GMT)

“Ecco chi entra nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio lui : Barbara D’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...

Gf - Baye Dame : "Mia madre non vuole parlarmi" : Baye Dame dopo l'espulsione dal Grande Fratello per gli attacchi verbali ad Aida Nizar, si sfoga ai microfoni di Verissimo e di fatto racconta che quello che sta attraversando non è certo un momento facile: "Papà mi ha detto che ce la faremo, che abbiamo le spalle grosse. Mamma è come se avesse scoperto un'altra parte di me che non voleva vedere, ci siamo sentiti, non è stata una telefonata piacevole, ma lei ora ha bisogno di tempo per ...

Grande Fratello 15 - dopo l’uscita di Baye Dame un nuovo concorrente entra nella casa : L’espulsione di Baye Dame ha lasciato un vuoto (facilmente colmabile) nella casa del Grande Fratello 15. Per questo martedì 8 maggio, quando andrà in onda la prossima puntata del reality di Canale 5, un nuovo concorrente farà il suo ingresso nel loft di Cinecittà per rimpolpare il cast. Trattasi di una persona che, come ha svelato Barbara d’Urso a Domenica Live, “ha scelto di vivere la sua vita in un modo scioccante”. Lui è Rodrigo ...

Baye Dame a Domenica Live : «Aida Nizar? Mi scuso - ma ho messo sempre la mia faccia contro la violenza» : ROMA - 'Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada'. Baye Dame a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta ...

Baye Dame a Domenica Live : 'Aida Nizar? Mi scuso - ma ho messo sempre la mia faccia contro la violenza' : ROMA - 'Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada'. Baye Dame a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta ...

Baye Dame a Domenica Live : 'Aida Nizar? Mi scuso - ma ho messo sempre la mia faccia contro la violenza' : 'Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada'. Baye Dame a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta senza ...