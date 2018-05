Baseball | la MLB conferma | Yankees e Red Sox giocheranno due gare a Londra

Baseball - la MLB porterà due incontri tra Yankees e Red Sox a Londra : New York Yankees e Boston Red Sox si affronteranno a Londra in due incontri validi per la regular season: 60.000 dollari extra ai giocatori. L'articolo Baseball, la MLB porterà due incontri tra Yankees e Red Sox a Londra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.