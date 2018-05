Baseball | in Serie C bella vittoria esterna sul Mondovì per il Sanremo | la vetta si

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai pareggia il conto con il Nettuno Academy : Riscatto dell’Unipolsai, che impatta la Serie battendo nettamente il Nettuno-Academy per 10 a 4 nella seconda delle due partite disputate allo stadio Steno Borghese. Gara diversa da quella del pomeriggio, con gli attacchi questa volta a farla da protagonisti, e con la squadra bolognese che ha iniziato sin dalle prime riprese a picchiare duro, producendo tre segnature nei primi tre inning, frutto del doppio di Osman Marval e dei fuoricampo ... : Riscatto dell’Unipolsai, che impatta labattendo nettamente ilper 10 a 4 nella seconda delle due partite disputate allo stadio Steno Borghese. Gara diversa da quella del pomeriggio, con gli attacchi questa volta a farla da protagonisti, e con la squadra bolognese che ha iniziato sin dalle prime riprese a picchiare duro, producendo tre segnature nei primi tre inning, frutto del doppio di Osman Marval e dei fuoricampo ...

Baseball - Serie A1 2018 : solo Rimini a punteggio pieno : Rimini unica imbattuta… per un pelo. Quattro valide (Freddy Noguera, Batista e due di Romero), con Ruiz a lanciare (completa da 14 strikeout) sono bastate per vincere 1 a 0 a Padova e restare la sola a mille, sfruttando il “pari” fra Nettuno Academy e Unipolsai e la doppietta del Parmaclima sulla T&A). Alla Tommasin non basta un ottimo Pino (otto riprese di grande spessore e 107 lanci), rilevato poi da Tebaldi per gli ... unica imbattuta… per un pelo. Quattro valide (Freddy Noguera, Batista e due di Romero), con Ruiz a lanciare (completa da 14 strikeout) sono bastate per vincere 1 a 0 a Padova e restare la sola a mille, sfruttando il “pari” fra Nettuno Academy e Unipolsai e la doppietta del Parmaclima sulla T&A). Alla Tommasin non basta un ottimo Pino (otto riprese di grande spessore e 107 lanci), rilevato poi da Tebaldi per gli ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati Rimini all’ultimo respiro : Al festival delle occasioni mancate, garauno tra Rimini e Padova viene decisa da un walk-off single (ma molto vicino al muro) di Ustariz all’ultimo inning. La sfida la comandano per cinque riprese Habeck e Duran, poi la passa ai rilievi che escono più o meno bene da situazioni intricate. Ma andiamo per ordine. Padova inizia con due valide di fila e una gran giocata in terza salva Duran che infila poi otto eliminazioni consecutive. Rimini ... : Al festival delle occasioni mancate, garauno trae Padova viene decisa da un walk-off single (ma molto vicino al muro) di Ustariz all’ultimo inning. La sfida la comandano per cinque riprese Habeck e Duran, poi la passa ai rilievi che escono più o meno bene da situazioni intricate. Ma andiamo per ordine. Padova inizia con due valide di fila e una gran giocata in terza salva Duran che infila poi otto eliminazioni consecutive....

Baseball - Serie A1 2018 : gara-1 è del Parmaclima : È un buon duello di pitcher quello che va in scena a Parma per gara1 del terzo turno di campionato tra la squadra di casa e la T&A San Marino. Da una parte Casanova, dall’altra Quevedo, poco spazio per i battitori e punteggio che rimane sullo 0-0 per quattro inning. Parma mette Mirabal in base al 1° (singolo), Paolini e Desimoni al 3° (singolo e base, poi doppio gioco su Koutsoyanopulos). La T&A invece nelle prime tre riprese non ... : È un buon duello di pitcher quello che va in scena a Parma per gara1 del terzo turno di campionato tra la squadra di casa e la T&A San Marino. Da una parte Casanova, dall’altra Quevedo, poco spazio per i battitori e punteggio che rimane sullo 0-0 per quattro inning. Parma mette Mirabal in base al 1° (singolo), Paolini e Desimoni al 3° (singolo e base, poi doppio gioco su Koutsoyanopulos). La T&A invece nelle prime tre riprese non ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Nettuno Baseball City ad un passo dal ritiro : Oggi è un giorno decisivo per le sorti del Nettuno Baseball City. La situazione economica non è florida. Perseverano, infatti, i problemi con il main sponsor e già da due settimane la squadra laziale sta navigando a vista. Le difficoltà, dopo l’accordo raggiunto a gennaio con lo sponsor, sono iniziate prima dell’Opening Day dove è stata a forte rischio la trasferta di Rimini. Poi un accordo sembra essere stato raggiunto, ma si ... : Oggi è un giorno decisivo per le sorti del. La situazione economica non è florida. Perseverano, infatti, i problemi con il main sponsor e già da due settimane la squadra laziale sta navigando a vista. Le difficoltà, dopo l’accordo raggiunto a gennaio con lo sponsor, sono iniziate prima dell’Opening Day dove è stata a forte rischio la trasferta di Rimini. Poi un accordo sembra essere stato raggiunto, ma si ...

Baseball - Serie A1 2018 : le solite tre già in fuga dopo due giornate : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ... : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ...