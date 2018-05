Barbara d’Urso rimprovera Baye Dame | “Mi hai delusa”

Grande Fratello 2018 - Baye Dame torna in casa ma non chiede scusa ad Aida. Barbara d’Urso sbotta – Video : GF15 - Baye Dame torna in casa Scintille nella quarta puntata del Grande Fratello 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Dopo l’espulsione della settimana scorsa, Baye Dame è tornato in casa per salutare gli altri ragazzi scatenando la furia della conduttrice Barbara D’Urso: “Sono senza parole“. Ecco cosa è successo. Il ragazzo è entrato mentre gli altri erano freezati. Lucia Orlando è subito scoppiata a piangere, e lui ...

“Sesso davanti alle telecamere”. Altra bomba sganciata sul Grande Fratello : c’è il video. La rivelazione esce fuori all’improvviso - durante una conversazione ‘intima’ tra inquilini - probabilmente ignari dello scandalo che stavano per sollevare. E ora sono guai per il reality di Barbara D’Urso : Grande Fratello, questa è grossa sul serio. alle ‘stranezze’ all’interno dei reality ormai siamo abituati, ma quello che è emerso nelle ultime ore è a dir poco particolare. E, neanche ci sarebbe bisogno di sottolinearlo, inguaia la trasmissione (ri)condotta da Barbara D’Urso che, diciamola tutta, è cominciata subito sotto il segno della polemica. Prima che iniziasse, si è molto discusso sull’opportunità di far entrare concorrenti già ...

“Dirlo prima no?”. Malgioglio-Baye - l’indiscrezione bomba deflagra all’interno degli studi del Grande Fratello. Chissà come la prenderà Barbara D’Urso. Intanto sul web gli insulti iniziano a fioccare : Altro che Grande Fratello, lo dovrebbero chiamare il “Grande bugiardo” vista la mole di falsità che ogni giorno riempiono le mura della casa più spiata d’Italia. come se non bastasse, le bugie hanno addirittura prevaricato i confini della maestosa abitazione di Cinecittà, arrivando fino in studio, da Barbarona nostra. Per capire a fondo questa vicenda dovremmo focalizzare l’attenzione sulla questione Malgioglio-Baye, sin dai primi giorni ...

Grande Fratello 15 : anticipazioni per il quarto appuntamento del reality condotto da Barbara D’Urso : Grande Fratello 15 anticipazioni della puntata di martedì otto maggio, in prime time su canale 5. quarto appuntamento del reality show condotto da Barbara D’Urso. Le anticipazioni in merito alla trasmissione prodotta da Endemol sono tanti e molto interessanti. Grande Fratello 15: anticipazioni quarta puntata La Casa più spiata d’Italia avrà un nuovo concorrente, infatti è previsto per domani sera l’ingresso dalla Porta Rossa di Rodrigo Alves, ...

Paolo Bonolis fa pace con Barbara d’Urso (VIDEO) : Barbara d’Urso felice insieme a Paolo Bonolis. IL VIDEO E pace fu tra Paolo Bonolis e Barbara d’Urso. Dopo anni di frecciatine (da parte di lui) e mancati lanci televisivi dopo Pomeriggio 5 (da parte di lei) i due si incontreranno ad Avanti un altro per una puntata speciale che si è registrata proprio oggi. Pochi minuti fa la conduttrice di Mediaset ha pubblicato un simpatico video in cui è in compagnia di Paolo Bonolis e Sonia ...

“Mi ha pestata”. Grande Fratello - Patrizia Bonetti choc. L’accusa della gieffina nei suoi confronti gela tutti - Barbara d’Urso compresa : Ha appena finito di pronunciare queste parole Patrizia Bonetti e nello studio di Domenica Liva cala il gelo. Il pubblico resta in silenzio, le facce si interrogano e insieme a loro Barbara D’Urso che fatica a trovare le parole giuste per commentare. L’accusa dell’ex gieffina è pesantissima ed è destinata a sollevare un polverone mediatico senza fine. Prende di mira l’ex fidanzato – ed ex marito di Anna Falchi – Stefano Ricucci, il ...

“Ecco chi entra nella casa!”. Gf : l’annuncio che spiazza. Dopo l’espulsione di Baye Dame a Cinecittà si è liberato un posto. Nessuno pensava che a entrare sarebbe stato proprio lui : Barbara d’Urso stupisce tutti : Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l’arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l’esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte ...

“Squalificata!”. Gf : il verdetto di Barbara D’Urso. Veronica Satti accusata di aver bestemmiato è stata messa sotto inchiesta. Ora arriva la soluzione finale : “Abbiamo sentito tutto” : Da alcuni giorni non si parla d’altro che della nuova possibile espulsione per Veronica Satti rea di aver bestemmiato. La figlia di Bobby Solo è entrata nel turbine della polemica per avere presumibilmente detto una bestemmia, correndo il rischio di essere la seconda concorrente a tornare a casa, dopo quanto accaduto con Baye Dame lunedì scorso. Tuttavia, la produzione del Grande Fratello ha fatto il possibile per far rientrare ...