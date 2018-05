BARBARA D' URSO Il caso Baye Dame | i web contro visibilità dopo l' espulsione

POMERIGGIO 5/ Grande Fratello 15 - ecco perché stasera non va in onda : l'annuncio di BARBARA d'Urso : POMERIGGIO 5, Grande Fratello 15: ecco perché stasera non va in onda. l'annuncio di Barbara d'Urso arriva durante il programma di oggi su Canale 5, ecco spiegata la motivazione.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:19:00 GMT)

BARBARA D'Urso : la battuta piccante sulle misure di Paolo Bonolis : Dalle punzecchiature dei mesi scorsi alla battuta nel corso della registrazione di Avanti un altro. Nei mesi scorsi Paolo Bonolis non le aveva mandate a dire ed aveva punzecchiato Barbara D'Urso per non menzionare mai il suo programma al termine di Pomeriggio 5. "Grazie che ogni sera ci lanci ricordando, al termine della tua trasmissione, che subito dopo veniamo noi. Grazie mille, sempre gentile". Parole che aveva fatto intuire il clima d'alta ...

Grande Fratello 15 : anticipazioni per il quarto appuntamento del reality condotto da BARBARA D’Urso : Grande Fratello 15 anticipazioni della puntata di martedì otto maggio, in prime time su canale 5. quarto appuntamento del reality show condotto da Barbara D’Urso. Le anticipazioni in merito alla trasmissione prodotta da Endemol sono tanti e molto interessanti. Grande Fratello 15: anticipazioni quarta puntata La Casa più spiata d’Italia avrà un nuovo concorrente, infatti è previsto per domani sera l’ingresso dalla Porta Rossa di Rodrigo Alves, ...

Grande Fratello - dalla casa il clamoroso attacco a BARBARA D'Urso : 'Non ci vado mica da lei a...'. Chi scherza col fuoco : Lucia Bramieri fa polemica anche con chi è fuori dalla casa del Grande Fratello e attacca direttamente due opinioniste dei programmi di Barbara D'Urso . La concorrente del reality ha infatti ...

Grande Fratello - c'è già un vincitore? Quella voce sul reality di BARBARA D'Urso : ecco chi trionfa : La quindicesima edizione del Grande Fratello è entrata nel vivo, i concorrenti continuano la loro avventura nella casa più spiata d'Italia tra molti momenti di tensione e la classifica di Sisal ...

BARBARA d’Urso ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro : Avanti un altro: Barbara d’Urso ospite del game show di Paolo Bonolis Avvenimento epocale presso gli Studi Elios di Roma. Nel centro di produzione televisivo capitolino di Mediaset, in queste ore, si sta consumando uno degli armistizi più acclamati e forse insperati del tubo catodico: quello fra Barbara d’Urso e Paolo Bonolis. I due mattatori di Canale 5 infatti, ai ferri corti già da tempo, starebbero per suggellare un atto di pace proprio ...