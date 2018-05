' Bandiera nazista? Solo gossip' Così l' Arma assolve il militare

Bandiera neonazista in caserma - il militare ha agito in buona fede e rimarrà nell’Arma : L'Arma ha annullato il procedimento disciplinare contro il giovane militare, che aveva esposto accanto al suo letto in caserma una Bandiera della prima Guerra Mondiale, simbolo del secondo Reich. Il giovane ha rischiato l'espulsione dai carabinieri.Continua a leggere

Gaza - fa discutere la Bandiera nazista alla 'Marcia del Ritorno' : Negli ultimi giorni si è parlato molto dei tragici episodi che hanno interessato la striscia di Gaza. Andando maggiormente nello specifico, diversi manifestanti palestinesi sono stati uccisi dai raid dei militari israeliani durante la 'Marcia del Ritorno'. Tale repressione ha scatenato molta indignazione da parte dell'opinione pubblica e dei media filo-palestinesi, mentre alcuni opinionisti ed analisti israeliani hanno sostenuto che si è ...

Firenze - Bandiera neonazista in caserma : al carabiniere tre giorni di consegna semplice : Il procedimento disciplinare interno dell'Arma dei carabinieri si è concluso con una condanna a tre giorni di consegna semplice per il militare.Continua a leggere

'Bandiera nazista al comizio leghista'. Tutto sbagliato : la sinistra è cascata nel tranello : La psicosi del Nazifascismo redivivo, marciante al passo dell'oca sul Belpaese, si arricchisce di un nuovo esilarante capitolo; complici, ancora una volta, la fretta di aggredire l'avversario politico ...

Kekistan - ecco chi è il ragazzo che con la finta Bandiera neonazista mandato in tilt la sinistra e i giornali progressisti : In realtà si trattava solo di una 'fake news', proprioo perché il Kekistan non esiste e, dunque, non ci può essere alcun legame con il mondo estremista. Ma chi è che ha inventato questa bufala? Uno ...

Kekistan - ecco chi è il ragazzo che con la finta Bandiera neonazista ha mandato in tilt la sinistra : La bandiera del Kekistan, un finto stato inventato da alcuni burloni americani, ha mandato in tilt alcuni giornali, che hanno subito gridato allo scandalo golosi di screditare la piazza dove, un pomeriggio di qualche giorno fa, erano radunati migliaia d militanti leghisti per ascoltare il loro leader Matteo Salvini. Repubblica (e non solo lei) ha parlato di neonazisti. In realtà si trattava solo di una "fake news", proprioo ...

Bandiera neonazista al comizio della Lega di Milano? No - è quella del Kekistan : Recentemente alcune testate giornalistiche 'mainstream' hanno sostenuto che durante un comizio della Lega Nord sarebbe apparsa una 'Bandiera neonazista'. Stando a quanto riportato da diversi siti web, tra cui il noto portale di debunking e lotta alle notizie false 'Butac', tale 'Bandiera neonazista' in realtà è il simbolo del 'Kekistan', uno stato immaginario inventato da alcuni utenti del noto forum di troll '4Chan'. L'utilizzo di tale Bandiera ...