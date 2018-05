Bambola | film stasera in tv 12 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: @Sarinski_ Mi farebbe pensare o al film della bambola assassina o ad un cervello mai cresciuto o regredito! In entrambe saluterei di corsa! - mrecchia70 : @Sarinski_ Mi farebbe pensare o al film della bambola assassina o ad un cervello mai cresciuto o regredito! In entrambe saluterei di corsa! - Osmin__ : RT @Barby_era: Vanessa Incontrada , sei bellissima , simpaticissima . bravissima sul palco di Zelig . Ma ti prego. Perchè devi recitare ??… - Barby_era : Vanessa Incontrada , sei bellissima , simpaticissima . bravissima sul palco di Zelig . Ma ti prego. Perchè devi re… -

(Di martedì 8 maggio 2018)è ilin tv venerdì 112018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30 circa. La pellicola diretta da Bigas Luna ha come protagonista Valeria Marini. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 1996 REGIA: Bigas Luna CAST: Valeria Marini, Stefano Dionisi, Jorge Perugorría, Antonino Iuorio, Anita Ekberg, Manuel Bandera, Lilli Berquini, Arsenio Luna, Francesco Ghibli Lombardi, Carlo Mendicini, Bruna Bossi, Luca Flauto DURATA: 96 Minutiin tv:Mina, detta, ha una pizzeria a Comacchio, che gestisce insieme al fratello omosessuale. Tutti i maschi della zona le ronzano attorno, ...