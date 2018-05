Baglio | non si trasformi Campidoglio in area massima sicurezza

Saverio Raimondo : "Mattarella? Non dorme da marzo. Potrebbe affidarmi l'incarico : somiglio a Di Maio - ma non sBaglio i congiuntivi" : "Piacere, sono Saverio Raimondo, non Luigi Di Maio". Specificarlo è diventato obbligatorio da quando qualcuno ha notato la somiglianza con il leader pentastellato. Saverio Raimondo con la politica ha in realtà a che fare in maniera trasversale: comico di professione, per la quarta stagione consecutiva è alla guida di Comedy Central News - striscia satirica in onda tutti i venerdì alle 23 sul canale 124 di Sky - che di ...

Sanremo - sarà Baglioni bis. Ma a super Claudio non bastano 650mila euro : Viale Mazzini apre le danze per il prossimo Sanremo. E il là all?orchestra lo dà il direttore generale. Secondo Mario Orfeo ci sono ottime possibilità che si vada incontro...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. Claudio Baglioni nella bufera. È la pretesa del cantautore per tornare alla conduzione del Festival. Una richiesta che i fan non hanno per niente gradito : polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

Sanremo - sarà Baglioni bis. Ma a super Claudio non bastano 650mila euro : Viale Mazzini apre le danze per il prossimo Sanremo . E il là all'orchestra lo dà il direttore generale. Secondo Mario Orfeo ci sono ottime possibilità che si vada incontro a un Baglioni bis , nella ...

Amici 17 - Alessandra Celentano si difende : “Io non sBaglio mai” : Alessandra Celentano di Amici 17 sbotta: “Ci sono troppi buonisti” Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. E in questa occasione a far molto parlare è stata senza ombra di dubbio la maestra di danza Alessandra Celentano, rea di aver dato giudizi fin troppo severi sui ragazzi. Ma non è finita qua perchè la giurata Heather Parisi l’ha attaccata durante e dopo la puntata anche perchè si è permessa ...

Antonio Ricci torna ad attaccare Claudio Baglioni - dopo la querela : "Non accetta la critica e neppure il diritto di satira" : rI commenti al veleno del patron di Striscia la notizia, Antonio Ricci, nei confronti di Claudio Baglioni finiscono in tribunale. Secondo quanto riporta Il Messaggero il cantante e direttore artistico del festival si sarebbe rivolto alla procura di Roma presentando una querela per diffamazione e ci sarebbe quindi un'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo l'esposto presentato dagli avvocati Lorenzo Contrada e Andrea Pietrolucci. Ma il patron ...