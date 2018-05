Badanti e bonus da 960 euro all’anno? E' il momento di richiederlo

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) Il lavoro domestico da anni è equiparato a tutte le altre tipologie di attivita' di lavoro dipendente. Ne è prova il fatto che anche il lavoro che viene svolto da collaboratrici domestiche, baby sitter,, maggiordomi e così via, viene regolamentato da un Contratto Collettivo. Sindacati dei lavoratori, associazioni dei datori di lavoro e Governo hanno recentemente apportato modifiche al CCNL con adeguamenti degli stipendi dovuti all’innalzamento del tasso di inflazione. Rispetto alla stragrande maggioranza delle attivita' lavorative però, nel lavoro domestico la particolarita' maggiore è rappresentata dal ruolo del datore di lavoro, spesso una famiglia o un soggetto non autosufficiente e bisognoso di assistenza. Il ruolo del datore di lavoro Proprio la figura del datore di lavoro è particolare, non avendo le funzioni di sostituto di imposta come nelle altre tipologie di ...