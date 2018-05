Autobus in fiamme esplode È paura nel centro di Roma

ilgiornale

: In fiamme un autobus #atac in Via del Tritone a #Roma. Attendiamo notizie, speriamo non siano coinvolte persone... - bobogiac : In fiamme un autobus #atac in Via del Tritone a #Roma. Attendiamo notizie, speriamo non siano coinvolte persone... - RaiNews : Paura a #Roma: autobus prende fuoco nella storica via del #Tritone ? - Agenzia_Ansa : Choc a #Roma: autobus in fiamme in pieno centro, a via del Tritone -

(Di martedì 8 maggio 2018) Undell'Atac che ha preso fuoco è esploso nel pienodi, in via del Tritone, dove sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere leche hanno avvolto il mezzo di trasporto.Non ci sarebbero feriti tra quanti si trovavano a bordo. Non appena l'autista si è accorto delleche si eranno sprigionate ha fatto scendere quanti stava trasportando. Poco dopo un'esplosione che ha fatto scattare i sistemi di sicurezza, in una zona centrale e per questo particolarmente controllata. In tilt il traffico tra via del Corso e piazza Barberini.Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente, ma il tutto potrebbe essere iniziato con una perdita d'olio nella parte posteriore del mezzo di trasporto. Decine le persone in strada, tra passanti e impiegati degli uffici dei palazzi vicini, usciti per evitare l'intossicamento dopo che ...