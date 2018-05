Autobus | Atac | sindaci | chi meno spende | più spreca

Autobus Atac esplode prende fuoco roma : Un'alta colonna di fumo che si leva dal centro di roma, seguita da un boato. Molti passanti e turisti avranno pensato, come prima cosa, a un attentato. A esplodere, causando per fortuna solo un ferito lieve, era stato invece lo pneumatico di un mezzo dell'atac della linea 63 che ha preso fuoco in via del Tritone. La prontezza dell'autista, che ha evacuato subito il bus e tentato di spegnere le fiamme con l'estintore in ...

Roma - esplode Autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza. Sul posto anche il ministro Minniti : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Roma - esplode Autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Roma - Autobus Atac esploso e a fuoco in via del Tritone. Salvi i passeggeri : Un autobus di linea Atac ha preso fuoco in via del Tritone, a Roma. L'incendio è stato preceduto da un forte boato, che ha fatto riversare in strada le persone impiegate negli uffici,...

Roma - Autobus Atac esploso e incendiato a via del Tritone : Un autobus di linea Atac ha preso fuoco in via del Tritone, a Roma. L'incendio è stato preceduto da un forte boato, che ha fatto riversare in strada le persone impiegate negli uffici,...