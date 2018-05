Auto sportive | ecco le ' scoperte' per tutti i gusti e le tasche

Noleggio Auto Milano senza carta di credito a stazione centrale e Malpensa : low cost - di lusso - sportive e 7 posti : Quando si viaggia a Milano, sia essa la stazione centrale o l’aeroporto di Malpensa, il Noleggio Auto è un’ottima soluzione sia a livello pratico ma soprattutto dal punto di vista economico, dato che alcune società lo concedono anche senza carta di credito. Le offerte di Noleggio Auto a Milano sono davvero tante ed è possibile scegliere tra modelli low cost se non si vuole spendere molto, oppure macchine di lusso se si ha la ...

Continental : WinterContact TS 860 S è il pneumatico adatto per Auto sportive e vetture luxury : Continental vuole rispondere a specifici e differenziati bisogni di produttori come Audi Sport GmbH, BMW M Gmbh, Mercedes-AMG e Porsche con mescole di gomma personalizzate per ogni circostanza. ...

Hyundai lancia un brand per le Auto sportive ad alte prestazioni : 22 marzo 2018 - Novità per la Casa Hyundai: nuova sezione High Performance Vehicle & Motorsport, per aumentare la produzione di serie di auto ad alte prestazioni e vicine al mondo del Motorsport . La nuova divisione Hyundai ottimizzerà le strategie, la pianificazione, la vendita e il marketing del brand, sotto la guida di Thomas Schemera. Sarà il nuovo comparto di veicoli ...