Auto Fabrica Type 11 Prototype Two | forma e sostanza

gqitalia

: Fabrica di Roma - Intervento dei carabinieri del Norm - Una denuncia Ubriaco si ribalta con l’auto e fugge nei camp… - tusciaweb : Fabrica di Roma - Intervento dei carabinieri del Norm - Una denuncia Ubriaco si ribalta con l’auto e fugge nei camp… - insella : Auto Fabrica London: 3 prototipi su base Yamaha -

(Di martedì 8 maggio 2018) Da qualche anno a questa parte, Yamaha ha deciso di affidare alcuni dei suoi modelli alle mani di alcuni tra i più raffinati preparatori di tutto il mondo. Un modo per mostrare le potenzialità, in termini di personalizzazione, delle proprie moto, e per continuare a tenere i riflettori accesi su una gamma – la serie XSR – di fatto invariata oramai da un paio d’anni. L’ultima nata del progetto Yard Built (questo il nome del programma) deve i suoi natali all’ingegno degli uomini di, l’officina fondata nel 2013 dai fratelli Bujar e Gazmend Muharremi, con sede nel sud dell’Inghilterra. Si tratta della11 ProtoTwo, una special dalla linea particolarmente futuristica su base XSR 900. Terza di tre modelli realizzati appositamente per Yamaha, segue il ProtoOne, di cui riprende i concetti stilistici, e – ...