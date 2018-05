Auto | Audi richiama 60 mila vetture per emissioni irregolari

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’Autore prima del tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. Claudio Baglioni nella bufera. È la pretesa del cantAutore per tornare alla conduzione del Festival. Una richiesta che i fan non hanno per niente gradito : polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni : “Il massimo dell’Autocelebrazione con le sue canzonette” : Ha decisamente le idee molto chiare Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che ha visto solo in parte ma di cui si è fatto un'impressione molto nitida. Mentre si prepara a tornare sul palcoscenico dei principali stadi italiani col nuovo tour VascoNonStop Live, il rocker di Zocca dispensa anticipazioni sulla scaletta ma anche opinioni personali, come quelle contenute nell'intervista a Vanity Fair che questa settimana gli ha ...

Audi richiama 1 - 16 milioni di Auto per un possibile problema al sistema di raffreddamento : Significa che circa 800 mila , parecchie delle quali verosimilmente in Germania, anche se il numero non è ancora stato reso noto, dovranno tornare nelle officine nel resto del mondo. Ad eccezione ...

Audi - Richiamo per 1 - 16 milioni di Auto : L'Audi ha annunciato il Richiamo di 1,16 milioni di veicoli a livello globale a causa di un difetto della pompa del liquido refrigerante, che potrebbe surriscaldarsi provocando un incendio, anche se al momento non sono stati segnalati incidenti.I modelli interessati negli Usa. La Casa dei Quattro anelli ha prontamente informato le autorità statunitensi, specificando che a livello locale il Richiamo sarà effettuato sui modelli equipaggiati con il ...

Rocco Papaleo : 'Ho un'ambizione : essere applaudito - ma da cantAutore' : L'impressione è che Rocco Papaleo, in questa passeggiata di domande e risposte, non abbia nascosto molto. Nonostante il titolo l'ultimo film, Tu mi nascondi qualcosa, che esce nelle sale il 25 aprile ...

Biondo canta Drake con Autotune e risponde polemico ad Ermal Meta : “Perché Ghali lo applaudivi?” (video) : Biondo canta Drake ed utilizza l'autotune, un programma regolatore della voce. La canzone scelta per Biondo questa settimana è Hotline Bling di Drake, un brano che già nella sua versione originale fa uso ampio dell'autotune. Per questo motivo, ma non solo, il cantante del team bianco ha deciso di proporne l'utilizzo in fase serale. Ermal Meta interviene dopo la performance di Biondo ritenendo una sorta di "doping" della voce l'utilizzo ...

Milano - Claudia Terzi : «Sconti pendolari - prima tocca ai treni poi alle Autostrade» : così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...

Spotify : in arrivo un dispositivo audio per Auto? : Spotify , il celebre servizio di musica in streaming gratuito o a pagamento, dopo la recente quotazione in borsa dovrebbe riservare una grande sorpresa ai suoi utenti e agli amanti della musica in generale. La piattaforma musicale ha infatti ...

Gran Turismo Sport : svelate le due nuove Auto in collaborazione con Audi : Come anticipato alcuni giorni fa, oggi Polyphony Digital e Audi hanno rivelato non una, ma due nuove vetture Vision Gran Turismo, che sono state rese disponibili in Gran Turismo Sport tramite un nuovo aggiornamento.Le vetture sono l'Audi Vision Gran Turismo e l'Audi e-tron Vision Gran Turismo. Come riporta Dualshockers, queste hanno un aspetto particolare che le precedenti vetture Vision GT non condividevano. I modelli, inoltre, sono stati ...

Il primo gadget di Spotify sarà un sistema audio per l’Auto? : (Foto: Reddit, Flexinfiesta) Sono passate diverse settimane da quando si è parlato per la prima volta del fatto che Spotify avesse intenzione arrivare sul mercato con un proprio gadget, ma da allora le informazioni a riguardo sembrano essersi fatte più specifiche: l’oggetto del mistero potrebbe infatti non essere un semplice altoparlante intelligente come precedentemente ipotizzato, ma un dispositivo portatile che consentirebbe di ...

Gran Turismo Sport : la prossima settimana sarà svelata una nuova Auto realizzata in collaborazione con Audi : Mentre poco tempo fa Polyphony Digital ha aggiornato il suo Gran Turismo Sport con alcune gradite aggiunte nell'update 1.15, ecco che il titolo esclusivo per PS4 si prepara a ricevere una nuova vettura.Come segnala Dualshockers, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un teaser trailer dedicato alla collaborazione con Audi per la nuova auto che sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 aprile. Questa collaborazione ...

Audi e l'Auto speciale per Sofia Goggia : la RS 6 Avant performance : Ma i risultati dei Giochi di PyeongChang hanno ribaltato la situazione e Sofia, grazie al bis - oro e coppa del mondo - centrato in discesa, è diventata il faro della Nazionale. Così Audi, che dal ...

Chrome 66 bloccherà finalmente i video con l’audio in Automatico : (Foto: Maurizio Pesce/Wired) Si era detto a gennaio, ora è il momento: il prossimo aggiornamento di Chrome (cioè la sua versione numero 66) includerà modifiche ai video di riproduzione automatica. Nessuna pietà per quelli che partono di default con l’audio attivo: il browser farà partire solo i video il cui suono non viene riprodotto per impostazione predefinita, o se l’utente interagisce con il sito o, ancora, se in precedenza ...