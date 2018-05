Aumentano le Bandiere Blu | è qui il mare più bello d' Italia

orvietonews

: Aumentano le bandiere blu in Italia: 368 spiagge, pari al 10% di quelle premiate a livello mondiale #UNEP #UNWTO… - GabiSuzanne : Aumentano le bandiere blu in Italia: 368 spiagge, pari al 10% di quelle premiate a livello mondiale #UNEP #UNWTO… - Lillitrip : RT @fulviocerutti: Aumentano le spiagge da sogno in Italia: sono 368 le bandiere blu @LaStampa - ApreaManuela : RT @sorrentopress: Aumentano le Bandiere Blu del Parco di Punta Campanella -

(Di martedì 8 maggio 2018) Un marchio, riconosciuto in tutto il mondo sia dai turisti che dagli operatori turistici come un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri, ...