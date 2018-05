Audio e testo di Logaritmi di Lorenzo Baglioni | il nuovo singolo feat Dark Prof Gang

Ultraleggero - Gianni Morandi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gianni Morandi, Ultraleggero: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall’11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D’amore e d’autore dopo Dobbiamo fare […]

Audio e testo di Facile de Lo Stato Sociale - il nuovo singolo prima di 5 concerti speciali : Facile de Lo Stato Sociale è il nuovo singolo in rotazione radiofonica e in digital download da venerdì 25 maggio. Lo Stato Sociale annuncia il nuovo brano atteso per l'estate, dopo il successo riscontrato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza, classificato al secondo posto nella classifica generale dopo Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Facile de Lo Stato Sociale vive già nell'album primati in ...

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’autore prima del tour estivo (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...

Move to Miami è il nuovo singolo di Enrique Iglesias feat. Pitbull : Audio - testo e traduzione : Il nuovo singolo di Enrique Iglesias feat. Pitbull segna il ritorno all'inglese dell'artista latino dopo il successo mondiale di Bailando. Il brano va a inserirsi tra i tormentoni estivi della prossima stagione, tutti in uscita nel pieno della primavera 2018 che introduce alla bella stagione. Sarà quindi una nuova sfida per Enrique Iglesias, che si prepara alla grande sfida delle hit estive con un brano con il quale torna alla lingua ...

Pensare troppo mi fa male - Federica Abbate ft. Marracash | Testo - Audio - MP3 : Canzone Federica Abbate ft. Marracash , Pensare troppo mi fa male: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Federica Abbate ft. Marracash è Pensare troppo mi fa male: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Pensare troppo MI FA male è un brano electro-pop di una certa intensità, scritto dalla stessa […]

Non te ne vai mai - Thomas | Testo - Audio - MP3 : Canzone Thomas, Non te ne vai mai: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Thomas è Non te ne vai mai: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. In occasione del suo 18° compleanno Thomas ha annunciato un nuovo album: “Thomas 18 edition”, la nuova versione dell’album omonimo, uscito lo […]

“Peace & Love” : Ghali - Sfera Ebbasta e Charlie Charles insieme per la prima volta – Audio/TESTO : ROMA – Le due voci più rappresentative del trap italiano insieme per la prima volta. E’ uscito “Peace & Love”, singolo nato dalla collaborazione di Ghali e Sfera Ebbasta con il produttore Charlie Charles.Il brano è disponibile a QUESTO LINK. “Peace & Love”TESTO Mamma, devi stare calmaSe fumo qualche cannaE sono ancora sveglio quando gli […]

Il racconto delle proprie insicurezze e paure in The Way I Am di Charlie Puth : Audio - testo e traduzione del nuovo singolo : The Way I Am di Charlie Puth è il nuovo singolo disponibile da venerdì 4 maggio in tutti i digital store e piattaforme streaming. Il brano è stato rilasciato a sorpresa dal cantante stesso, in anteprima al nuovo album che arriverà sul mercato discografico internazionale il prossimo 11 maggio. Il nuovo singolo The Way I Am di Charlie Puth è stato scritto e prodotto dal cantante statunitense stesso, ed anticipa l'album Voicenotes in uscita la ...

Audio - testo e traduzione di Youth di Shawn Mendes con Khalid - il nuovo singolo ispirato agli attentati di Manchester e Londra : Youth di Shawn Mendes con Khalid è il nuovo singolo disponibile da venerdì 4 maggio in tutti i digital store e sulla piattaforme streaming. Il brano segue a ruota i singoli In my blood e Lost in Japan, ed anticipa il nuovo album del cantante canadese. Shawn Mendes e Khalid hanno unito le proprie voci e il talento artistico per dare voce ad un sentimento comune di rivalsa contro gli attentati terroristici che negli ultimi mesi hanno devastato ...

Non ti dico no - Boomdabash feat. Loredana Bertè | Testo - Audio - MP3 : Canzone Boomdabash feat. Loredana Bertè, Non ti dico no: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Boomdabash feat. Loredana Bertè è Non ti dico no: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Non ti dico no di Boomdabash feat. Loredana Bertè anticipa l’estate a ritmo di reggae. Prodotto da […]

Audio e testo di Italiana di J-Ax e Fedez - un ritratto della società moderna tra punti di forza e difetti : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo in radio dal 4 maggio e disponibile nei digital store e sulla piattaforme streaming. Si tratta dell'ultimo brano insieme per i due rapper, che con Italiana chiudono il sodalizio artistico che li ha portati a dominare le classifiche di vendita italiane degli ultimi anni. Il nuovo singolo Italiana di J-Ax e Fedez disegna un ritratto verosimile dell'Italia di oggi, tra punti di forza e debolezze del ...