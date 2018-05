Audi - Germania | sospetti per un nuovo defeat device

Audi Fis Ski World Cup : azzurre in Germania : ROMA - Giornata di rifinitura per la squadra italiana impegnata domani, venerdì 9 marzo, nell'ottavo e penultimo gigante della stagione di Coppa del Mondo . Si corre sulla pista Ofterschwanger Horn di Ofterschwang, nella regione dell'Algovia, sud della Germania . Gli organizzatori non hanno concesso la consueta sciata in pista, per cui l'...