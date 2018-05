ilfoglio

: RT @twittopolis: #roma Pare che il bus sia esplosa al grido di ' #Atac #akbar - Monicabart : RT @twittopolis: #roma Pare che il bus sia esplosa al grido di ' #Atac #akbar - MarlustL : RT @mantodistelle: Dicono che dopo il secondo biglietto vidimato l'obliteratrice non ha retto e si e' incendiata #atac #akbar - gianluca_prato : RT @twittopolis: #roma Pare che il bus sia esplosa al grido di ' #Atac #akbar -

(Di martedì 8 maggio 2018) Si è spaventato solo qualche turista in transito tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna, subito tranquillizzato dai passanti italiani. Perché Roma è l'unica capitale al mondo in cui se si vede un autobus in fiamme in pieno centro, con una colonna di fumo alta dieci metri, gente in fuga, esplosioni, sirene di polizia e vigili del fuoco, nessuno pensa a un attentato ...