Astronomia | un pianeta del sistema di Trappist 1 ha un nucleo di ferro come la Terra

Astronomia : il misterioso Pianeta Nove forse è noto fin dal Medioevo : forse era noto sin dal Medioevo il misterioso Pianeta Nove, la cui esistenza all’estrema periferia del Sistema Solare è da tempo oggetto di dibattito: lo rivela una mostra interattiva organizzata dalla Queen’s University di Belfast, in programma fino al 3 giugno 2018 all’Ulster Museum. L’evento è parte di un progetto multi-disciplinare guidato da Marilina Cesario, esperta di storia medievale, e dall’astronomo Pedro ...

Astronomia : scoperta per la prima volta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno : Per la prima volta è stata scoperta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno: la ricerca è stata pubblicata su Nature, e condotta da ricercatori dell’Università di Exeter, guidati da da Jessica Spake. La massiccia presenta di elio è stata rilevata grazie a una nuova tecnica che si basa sulla radiazione infrarossa. Gli esperti, grazie al telescopio Hubble, hanno studiato il pianeta “WASP-107b“, che ha le dimensioni ...

Astronomia : l’osservatorio di Siena scopre un nuovo pianeta extrasolare - si chiama “KPS-1b” : L’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena ha contribuito alla scoperta del pianeta extrasolare KPS-1b: il telescopio dell’Ateneo, 30 cm di diametro, è l’unico italiano e il più piccolo della collaborazione che ha coinvolto osservatori e astronomi in Belgio, USA, Russia, Regno Unito, Francia, Olanda, Portogallo, Turchia, Lituania e Canada. Le osservazioni effettuate a Siena, risalenti al 2015-2016, hanno ...

Astronomia - il motore gioviano : la sonda Juno “cattura” le forze all’opera nel pianeta gassoso [VIDEO] : Un filmato a infrarossi 3-D che ritrae non solo densi cicloni e anticicloni permeanti le regioni polari di Giove, ma anche il primo modello dettagliato del motore che anima il campo magnetico del pianeta. E’ stato rilasciato l’11 aprile dal team di scienziati di Juno, missione NASA in orbita intorno al pianeta gassoso, durante la “European Geosciences Union General Assembly”. Le immagini – spiega l’Agenzia Spaziale ...

Astronomia - l’esopianeta “K2-229b” : una super-Terra con un super nucleo : Astronomia – Come dimensioni è simile alla nostra Terra, ma la sua massa di 2,6 volte più grande suggerisce che la sua struttura sia composta da un nucleo ferroso molto più grande, rendendolo in questo aspetto decisamente simile al pianeta Mercurio. Il suo nome è K2-229b: l’esopianeta è stato caratterizzato da un team di ricercatori guidato da Alexandre Santerne (Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia, LAM) e del quale fanno parte ...

Astronomia : il rover Curiosity festeggia 2.000 giorni marziani sul Pianeta Rosso : Il rover Curiosity della NASA ha raggiunto un altro traguardo: 2.000 giorni marziani (un giorno di Marte corrisponde a 24 h 37 min 23 s) sul Pianeta Rosso. Un mosaico di immagini scattate dal rover a gennaio offre un’anticipazione di ciò che verrà dopo. Ad incombere sull’immagine vi è il Monte Sharp, la montagna che Curiosity sta scalando dal 2014. Al centro dell’immagine troviamo il prossimo grande obiettivo scientifico del rover: un’area che ...

Astronomia - l'acqua elisir di gioventù per il pianeta nano Cerere : Roma, 15 mar. , askanews, Il pianeta nano Cerere, l'oggetto celeste più grande nella fascia principale del nostro Sistema solare, si sta rivelando sempre più un mondo assai dinamico dal punto di vista geologico, e questo grazie all'acqua presente negli strati più esterni della sua crosta. A confermarlo sono due nuovi lavori pubblicati sulla rivista …

Astronomia : individuato un nuovo esopianeta - appartiene a una famiglia di mondi poco comune : Un mondo molto simile al sesto pianeta del nostro Sistema Solare, ma più caldo. Lo ha scovato recentemente un gruppo di astronomi, e l’ha assegnato a una famiglia planetaria poco comune: quella dei ‘Saturno tiepidi’. Il team di ricerca, coordinato dal Millennium Institute of Astrophysics in Cile, ha trovato il nuovo esopianeta – nome in codice EPIC 247098361 b – grazie ai dati della missione Kepler. Il telescopio della Nasa – spiega Global ...

Astronomia - Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai raggiunta prima e svela importanti informazioni : Analizzare le atmosfere degli esopianeti può fornire nuove informazioni su come e dove i pianeti si formino intorno ad una stella. Hannah Wakeford, principale ricercatrice dell’University of Exeter (Regno Unito) e dello Space Telescope Science Institute (USA), spiega che queste informazioni sono necessarie per comprendere meglio il nostro sistema solare. Quindi, un team anglo-americano ha combinato le capacità dell’Hubble Space Telescope di ...