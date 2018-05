Assistente Google | tutte le novità in arrivo svelate al Google I O di maggio 2018

Adesso si può impostare Alexa come Assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant : Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant. L'articolo Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant proviene da ...

SpeakEasy - lo speaker vintage di Como Audio con Assistente Google : Eleganti, potenti e versatili, gli speaker di Como Audio sono la risposta ideale per chi vuole avere tutta la musica sotto controllo, in un mix di tradizione e raffinatezza, sia in termini di design che di resa acustica. Il punto di forza è la capacità di gestire agevolmente qualsiasi sorgente sonora e di accedere in modo diretto a servizi come Spotify Connect, e di essere compatibile con prodotti come Amazon Echo Dot e Google Chromecast. Finora ...

Google è il miglior Assistente digitale in circolazione (e Siri il peggiore) : (Foto: Google) Gli assistenti digitali da smartphone e da salotto non sono tutti uguali: alcuni sono più spiritosi, altri più bravi nel recepire il parlato del loro interlocutore umano, mentre altri ancora permettono di fare più cose rispetto agli altri. Capire quale sia il migliore non è sempre facile, ecco perché l’agenzia di digital marketing Stone Temple Consulting ha tentato di mettere in classifica i migliori attualmente sulla scena ...

Google Assistant migliore Assistente vocale - ma lo bracca Cortana - si migliora Alexa - Siri peggiore : Uno studio di Stone Temple Consulting cerca di stabilire quale sia il miglior assistente vocale per cellulare.

Google Home / L'Assistente per la casa conquista anche l'Italia : presto il Cloud Text-to-Speech : Google Home, L'assistente per la casa conquista anche l'Italia. presto altre innovazioni con l'arrivo del Cloud Text-to-Speech e tanti altri servizi per gli utenti del nostro paese.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:29:00 GMT)

Google Now e Assistente Google : cosa sono e come funzionano : Cerchi i comandi vocali per fare qualsiasi tipo di ricerca o per aprire app sul tuo smartphone Android? Se il tuo dispositivo è abbastanza recente potresti sfruttare Google Now o la sua diretta evoluzione (Assistente Google) per comandare il tuo telefono sfruttando unicamente la tua voce. Scopri in questa guida cosa sono Google Now e […] Google Now e Assistente Google: cosa sono e come funzionano

Da oggi potete parlare con SuperGuidaTV grazie all’Assistente di Google : A partire da ieri, lunedì 19 marzo 2018, anche in Italia sono state rese disponibili le prime app create appositamente per l’Assistente Google su telefoni Android e iPhone: attraverso la sezione Esplora gli utenti potranno utilizzare l’Assistente Google per fare cose in un modo nuovo e interagire con i servizi che amano di più. Cos’è Google Assistant Google Assistant è l’assistente virtuale realizzato da Google per i dispositivi ...