Ascolti TV | Lunedì 7 maggio 2018 Esordio boom per Il Capitano Maria 7 mln – 28 5%

(Di martedì 8 maggio 2018) IlSu Rai1 Il– in onda dalle 21.30 alle 23.24 – ha conquistato 7.032.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza – in onda dalle 21.41 alle 0.19 – ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Attacco al Potere ha interessato 1.343.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno ha intrattenuto 1.295.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Report ha ottenuto 1.942.000 spettatori pari al 7.7% (presentazione di 11 minuti: 1.160.000 – 4.4%). Su Rete4 Altrimenti ci Arrabbiamo totalizza un a.m. di 1.351.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 482.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Lo Spaccacuori ha raccolto 369.000 spettatori con l’1.5%. Sul ...