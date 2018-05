Asciugamani | come evitare che diventino ricettacolo per batteri e infezioni

laragnatelanews

(Di martedì 8 maggio 2018) Abbiamo visto cosa accade se non cambiamo spesso il pigiama e anche cosa potrebbe rintanarsi nei nostri materassi. Ma avete mai pensato alle insidie nascoste tra gli? Anche se usati proprio per fini igienici, glisono nido di germi e. Ma non dobbiamo rassegnarci al semplice dato di fatto perché è possibile invece mantenerli puliti nel vero senso della parola. Stiamo parlando deglida bagno e da cucina che secondo molti studi sono il nido ideale per diversi tipi diche prolificano anche grazie all’umidità presente negli stessi tessuti, proprio perché entrano in contatto con mani umide e bagnate. Quelli che portano maggiori rischi sono icoliformi spesso annidati nei panni da cucina e neglidel bagno. Il rischio è quello di far entrare in contatto poi glicon cibi, carne, pesce, verdure fino a ...