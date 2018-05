Arresto Casamonica | aggredita la troupe di Nemo Rai

ilgiornale

: La troupe di Nemo aggredita dai Casamonica durante l'arresto di Antonio e Alfredo Di Silvio, autori del pestaggio a… - HuffPostItalia : La troupe di Nemo aggredita dai Casamonica durante l'arresto di Antonio e Alfredo Di Silvio, autori del pestaggio a… - 000120o : RT @RepubblicaTv: Casamonica, la troupe di Nemo aggredita durante l'arresto dei presunti aggressori del bar - affariroma : Raid dei #Casamonica: botte e minacce alla troupe di #nemorai2 durante l'arresto -

(Di martedì 8 maggio 2018) Durante l'di Antonioe Alfredo Di Silvio, avvenuto dopo un pestaggio in un bar della Romanina nel giorno di Pasqua, sono volati insulti contro i poliziotti e i giornalisti presenti. ma non ci si è limitati alle parole. Una familiare dei, infatti, si è scagliata contro la telecamera delladi, programma di Rai2, composta dall"inviato Nello Trocchia e dal filmaker Giacomo Del Buono, che stava seguendo la vicenda. La lampada della telecamera è andata in frantumi.Questa mattina all'alba durante l', ladi @Rai2 è statacon lancio di oggetti e danni alla telecamera. Manderemo in onda l'inchiesta integrale venerdì #11maggio alle 21.20 su @RaiDue pic.twitter.com/7YXhZ4c15J- Rai2 (@RaiDue) 8 maggio 2018Oltre agli insulti i familiari hanno lanciato anche diversi oggetti proibendo all"operatore di avvicinarsi alla ...