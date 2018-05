Apre il Festival che non vuole le critiche ai film

Il gelato italiano in festival conquista il mondo. E in Cina Apre il primo museo dedicato : Voglia di gelato. Sempre più forte. Alla vigilia della stagione estiva e con la partenza del gelato festival Europa al via oggi a Firenze, il dolce artigianale freddo per eccellenza sembra non conoscere crisi e premia chi è creativo e investe in qualità.L'Osservatorio Sigep (il Salone internazionale della gelaterie e pasticceria tenutosi a Rimini a inizio anno) ha stimato nel 2017 (per il periodo estivo in Italia) una ...