Appello della Lega a Berlusconi Giorgetti chiede il passo indietro Ci aiuti a fare

Velisti italiani dispersi in Portogallo - dopo l'Appello della moglie riprendono le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare farà un'ulteriore ricerca con l'elicottero di bordo dei due Velisti - l' italiano Aldo Ravello e il suo amico romeno Antonio Voinea - dispersi nell'Atlantico tra le Azzorre e Gibilterra. È il risultato dell' impegno del governo dopo l'appello della moglie di Revello, Rosa Cilano. La Farnesina ha informato il Portogallo che da ieri aveva interrotto le ricerche. "Ci sono infiniti casi di persone ...

“Cristian è scomparso” - l’Appello della sorella su Facebook : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Sparito nel nulla senza lasciare traccia. A denunciare la scomparsa di Cristian Gennaio, il giovane originario di Massone, piccola frazione di Arco (Trento), allontanatosi da casa venerdì notte, è la sorella Rita tramite un appello social. “Telefono spento e niente dietro – riferisce la donna su Facebook, pubblicando una foto del fratello – vive a Massone, è uscito il 4 notte e non è più ...

Friuli - 42 anni dal terremoto : l’Appello della protezione civile : “6 maggio 1976, sono passati 42 anni dal devastante terremoto del Friuli. Da quella tragedia nacque la moderna protezione civile. Facciamo un appello ai giovani affinché si informino; per non dimenticare e costruire assieme comunità“: lo scive la protezione civile del Friuli Venezia Giulia su Twitter. Il volontariato regionale di protezione civile del Friuli Venezia Giulia nasce in uno dei momenti più tragici della storia della ...

L’Appello della boxeur disabile ai ladri della sua auto : “Ridatemi almeno la mia gamba” : L’appello della boxeur disabile ai ladri della sua auto: “Ridatemi almeno la mia gamba” Senza la speciale protesi sottratta insieme all’automobile, la 27enne non può allenarsi: le era stata amputata la gamba destra dopo un grave incidente Continua a leggere

Di Maio - Appello a Salvini : “Elezioni subito”/ Dubbi della Lega e scelte di Mattarella : chi guadagna al voto? : Di Maio, "Salvini rifiuta il cambiamento, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:10:00 GMT)

"La medicina ha esaurito le munizioni - la fede no. Pregate per Rebecca". L'Appello del padre della giovane rugbista di Cesena : "Oramai la medicina ha esaurito le munizioni, la fede no. Pregate per Rebecca". Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio.Lo scontro di gioco è avvenuto durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, reggiana, ha battuto violentemente la nuca e, dopo essere stata ...