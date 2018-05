Anticipazioni ufficiali per Samsung Galaxy S9 | S8 | S7 sull’aggiornamento di maggio

optimaitalia

(Di martedì 8 maggio 2018) Giornata importante quella che stiamo vivendo coi variS9, S8, S7 e gli altri device del produttore coreano destinati a ricevere l'aggiornamento dinel corso delle prossime settimane. In leggero ritardo sulla tabella di marcia alla quale ci ha abituati l'azienda negli ultimi mesi, infatti, in questi minuti sono trapelati i dettaglisulla patch che entro la fine del mese vedrà avviata la sua distribuzione su buona parte dei prodotti che risultano essere più popolari nel nostro Paese.Dopo aver esaminato più da vicino le ultime novità riguardanti la roadmap relativa ad Android Oreo per parte deicompatibili, grazie alle recentissime informazioni fornite daTurchia, oggi 8tocca alla patch mensile che come al solito ci giungerà dal colosso coreano. Cosa dobbiamo aspettarci per i tanto diffusiS9, S8, S7 e gli altri ...