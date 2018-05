Anticipazioni GF15 | 4^ puntata | arriva il Ken Umano e torna Patrizia Bonetti

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) Tutto pronto per la quartadel Grande Fratello 15 che andrà in onda questa sera, martedì 8 maggio, in prime time su Canale 5 alle ore 21:20. Nel corso della diretta entreranno nella casa più spiata d'Italia diversi ospiti ed un nuovo concorrente ponto a mettere in risalto la sua personalità. La settimana trascorsa è stata piuttosto movimentata, caratterizzata come sempre da diverse discussioni ed incomprensioni. Andiamo a scoprire le ultimissime. Un nuovo concorrente entrerà nella casa del Grande Fratello Come vi abbiamo riportato nell'introduzione dell'articolo questa sera farà il suo ingresso in casa un nuovo concorrente. L'inquilino che varcherà per la prima volta la porta rossa si chiama Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken. Rodrigo è nato in Brasile ed è noto per la sua somiglianza al fidanzato di Barbie che gli ha permesso di apparire in 63 programmi ...