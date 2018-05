Annunciati tutti i vincitori del Google Play Awards 2018

Nintendo Showcase : Tutti gli Indie Annunciati : Nintendo ha presentato ieri oltre una decina di giochi indipendenti in arrivo nel 2018 sul Nintendo eShop per la console Nintendo Switch. Questi giochi “NIndie”, termine che identifica gli sviluppatori indipendenti di giochi per le console Nintendo, daranno vita a esperienze uniche in molteplici generi – compresi giochi d’azione stealth come Mark of the Ninja Remastered, giochi di ruolo tattici come Banner Saga 3 e giochi ...