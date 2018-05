Angelo Sanzio | il Ken italiano Ha vietato il regolamento? Polemiche sui suoi

“Vergognoso!”. Gf - tutti contro Angelo Sanzio. Il Ken umano oltrepassa il limite e sui social scattano centinaia di segnalazioni : quel gesto ha fatto infuriare molti dentro e fuori la Casa : Angelo Sanzio ha fatto coming out nella Casa del Grande Fratello 2018. Il Ken umano, la scorsa notte, si è aperto con Aida Nizar e Lucia Bramieri a cui ha parlato della sua sessualità svelando di non aver mai dichiarato ai genitori di essere gay. ”Quando ero piccolo ero attratto dai bimbi maschi piuttosto che da bimbe femmine, ho avuto solo una fidanzatina ma c’è stato solo un bacio a 14 anni poi basta donne. Mia mamma ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio si confessa : "Sarei stato un prete gay" : Tempo di confessioni in quel della casa del Grande Fratello. Angelo Sanzio, il ken umano italiano, si è lasciato andare a rivelazioni sul suo passato e no, non riguardano le sue trasformazioni stavolta, bensì un altro lato se vogliamo ancora più intimo della sua vita. Tutto parte da una conversazione avvenuta con Aida Nizar e Mariana Falace. La concorrente spagnola rivolge ad Angelo alcune domande sulla sua omosessualità, ed il discorso ...

Angelo Sanzio - confessione al Grande Fratello : «Sono stato in seminario - volevo diventare prete» : Quando non si litiga al Grande Fratello c'è spazio anche per le confessioni. Angelo Sanzio , conosciuto come il Ken umano mentre era in veranda a rilassarsi con Aida e Mariana ha parlato della sua ...

“Sapete…”. Grande Fratello - il dramma di Angelo Sanzio. La rivelazione arriva nel bel mezzo di una chiacchierata con altri inquilini e il Ken umano scoppia in lacrime : Nel tugurio della casa del ”Grande Fratello 2018”, battezzato ”Lido Carmelito”, Angelo Sanzio, ovvero il Ken umano italiano, si è lasciato andare. Ventotto anni, nato a Civitavecchia, Angelo si è sottoposto a diversi interventi chirurgici “per inseguire la perfezione”. Si tratta di un caso nostrano dopo quello britannico che ha avuto come protagonista Rodrigo Alves, il primo Ken umano che ha speso oltre ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio : "Ero diventato la preda di alcuni padri dei miei amici" : Angelo Sanzio è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, Angelo si era presentato nello studio di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso, conduttrice anche di quest'edizione del GF, con la definizione di "Ken umano" italiano, a causa dei tantissimi interventi di chirurgia estetica ai quali si è ...

“Barbara D’Urso? Nei camerini…”. Ops - al Ken italiano sfugge il retroscena. Da quando è entrato al Grande Fratello - Angelo Sanzio è proprio in vena di confessioni. Persino sulla conduttrice del reality. Ah! : Il Grande Fratello 15 è cominciato da pochissimo ma lui, Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Ken di Civitavecchia, è già il concorrente più discusso in rete. Anche lui, come Simone Coccia Colaiuta e Matteo Gentili, tanto per fare due nomi, non era sconosciuto al Grande pubblico. proprio di recente era stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove aveva raccontato passo passo la sua trasformazione. Omologo di Rodrigo ...

Angelo Sanzio - il Ken umano al Grande Fratello : “Picchiato dai miei amici perché sono gay” : Angelo Sanzio: il Ken umano al Gf racconta gli episodi di bullismo di cui stato vittima Angelo Sanzio, il Ken umano, vittima di bullismo fin da quando era bambino si racconta agli altri concorrenti del GF. Sul sito del Grande Fratello 15 un video inedito riguardante Angelo è stato mostrato ai fan della trasmissione stamane. […] L'articolo Angelo Sanzio, il Ken umano al Grande Fratello: “Picchiato dai miei amici perché sono gay” ...