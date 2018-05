Android Things è pronto | ecco la piattaforma software per l' IoT

Android Things 1.0 - ecco il sistema operativo Google per l’internet delle cose : Ci sono voluti più di due anni dal primo annuncio ma finalmente Android Things, il sistema operativo realizzato da Google e dedicato al mondo dell’Internet delle cose, è pronto per l’adozione su larga scala. Lo ha confermato ieri la casa di Mountain View, annunciando il rilascio della versione 1.0 del suo software che, da quando era stato presentato con il nome Project Brillo ormai nel 2015, era avanzato a piccoli passi in versioni ...

Android Things 1.0 - sistema operativo per l'Internet delle Cose in versione finale : Il fatto che Google proponga un suo sistema operativo per il mondo dell'Internet delle Cose, sempre costantemente aggiornato, porta con sé evidenti benefici: l'aspetto più critico quando si parla dei ...

Google rilascia la versione 1.0 di Android Things - alla vigilia del Google I/O 2018 : alla vigilia dell'apertura del Google I/O 2018 il colosso di Mountain Valley presenta la versione 1.0 di Android Things che arriverà presto sul mercato. L'articolo Google rilascia la versione 1.0 di Android Things, alla vigilia del Google I/O 2018 proviene da TuttoAndroid.

Rilasciata la versione Release Candidate di Android Things : Google nelle scorse ore ha annunciato il rilascio della versione Release Candidate di Android Things, il suo sistema operativo dedicato ai dispositivi IoT L'articolo Rilasciata la versione Release Candidate di Android Things proviene da TuttoAndroid.

Android Things si aggiorna alla Developer Preview 7 : Con un post pubblicato nella giornata di ieri sull'Android Developers Blog, è stato ufficialmente annunciato l'aggiornamento di Android Things alla Developer Preview 7. Android Things ora è basato su Android 8.1 Oreo e supporta la versione 11.8.0 dei Google Play Services. Scopriamo insieme le principali novità di Android Things DP7. L'articolo Android Things si aggiorna alla Developer Preview 7 è stato pubblicato per la prima volta su ...