Android P è arrivato in beta | già pronto al download | tantissime novità per un OS tutto

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo del 30% rispetto a S8. Arrivato aggiornamento Android Oreo : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:52:00 GMT)