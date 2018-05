Android P Beta disponibile per 7 smartphone non Google | ecco dove scaricarlo

Android P è arrivato in beta - già pronto al download : tantissime novità per un OS tutto nuovo : Nella giornata inaugurale del Google I/O 2018 Google ha presentato la seconda Developer Preview di Android P, che entra ufficialmente nel programma Android beta. L'articolo Android P è arrivato in beta, già pronto al download: tantissime novità per un OS tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo arriva in beta anche su Huawei Mate 10 Lite : Sono decisamente molti i dispositivi Huawei e Honor che in questi giorni stanno ricevendo la beta di Android 8.0 Oreo, grazie a una serie […]

Al via la beta per Android 8.0 Oreo anche per Huawei P8 Lite 2017 : Huawei continua ad attivare programmi beta per i propri smartphone: oggi è la volta di Huawei P8 Lite 2017 che si prepara dunque a ricevere Android 8.0 Oreo.

Huawei P10 Lite e Android Oreo qualcosa si muove : inizia la beta test : Arrivano i primi feedback che è iniziata la beta test con Android Oreo 8.0 e interfaccia Emotion 8.0 per l'Huawei P10 Lite: finalmente qualcosa si sta muovendo.In casa Huawei ci sono finalmente notizie confortanti per tutti coloro che hanno acquistato un P10 Lite, sembra infatti che il dispositivo stia facendo passi in avanti per ricevere l'aggiornamento finale ad Android Oreo 8.0 con interfaccia personalizzata Emotion 8.0.

Huawei P10 Lite : al via il programma beta per Android 8.0 Oreo : Mente in Cina Huawei lancia il programma beta per Oreo per numerosi smartphone, in Europa prende il via il programma beta per l'aggiornamento a Android 8.0 Oreo per Huawei P10 Lite.

Huawei P9 - Mate 8 - Honor 8 e Honor 6X arriva Android Oreo 8.0 Beta ma solo in Cina : Ufficializzato il programma Beta test per Android Oreo 8.0 sui dispositivi Huawei P9, Mate 8, Honor 8, Honor 6X e Honor Note 8 ma sfortunatamente al momento solo in Cina. Nonostante l'aggiornamento al sistema operativo mobile Android Oreo 8.0 è diventato ufficiale un anno fa, ci sono ancora molti dispositivi Huawei che non l'hanno ancora ricevuto, nonostante siano in lista per riceverlo.

Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico : Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte!

Disponibile Android 8.1 Oreo beta per Xiaomi Mi A1 : tra (diversi) bug e (poche) novità - ecco il link al download : Non è ancora la release definitiva, ma per i più impazienti è già qualcosa: è arrivata la ROM beta leaked per Xiaomi Mi A1 basata su Android 8.1 Oreo

Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline [Beta] : Se siete iscritti al programma preview dell'app ufficiale di Microsoft Edge per Android, accessibile tramite l'apposita opzione situata sul Google Play Store, vi interesserà sapere che nelle scorse ore il Colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1726 . Così come fatto con iOS, anche sul sistema operativo del robottino è stato aggiunto il supporto ufficiale a Windows Timeline, una funzionalità che verrà ...

Come accedere ad Evil King Beta da PC - Android ed iOS : Come accedere ad Evil King Beta anche da computer e tablet Windows, macOS, Android ed anche iOS semplicemente aprendo un sito internet per avviare lo streaming di canali TV del digitale terrestre e del satellitare Come accedere ad Evil King Beta da sito web (Nuovo indirizzo Aprile 2018) Evil King è un addon per Kodi, forse […]

WhatsApp Beta per Android : messaggi vocali semplificati : L'ultima versione Beta di WhatsApp per Android semplifica la registrazione audio dei messaggi vocali, che non obbliga più l'utente a tenere premuto sull'icona del microfono.Facebook sta aggiornando costantemente l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ovvero WhatsApp, introducendo sempre qualche piccola o grande novità.Questa volta nella versione Beta di WhatsApp destinata al sistema operativo ...