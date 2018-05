Android | ecco le tre app dannose da cui diffidare

Android Things è pronto : ecco la piattaforma software per l'IoT : Dopo averlo reso disponibile agli sviluppatori nella fine del 2016 , Google lancia adesso la versione 1.0 di Android Things . I primi dispositivi con la nuova piattaforma per il mondo IoT arriveranno nel giro dei prossimi mesi, e includeranno speaker LG, iHome, o anche Smart Display prodotti da LG, Lenovo e JBL. Cos'è Android Things? Si tratta di una piattaforma di sviluppo ...

Huawei P10 Lite e Android Oreo qualcosa si muove : ecco la beta test : Arrivano i primi feedback che è iniziata la beta test con Android Oreo 8.0 e interfaccia Emotion 8.0 per l’Huawei P10 Lite: finalmente qualcosa si sta muovendo.In casa Huawei ci sono finalmente notizie confortanti per tutti coloro che hanno acquistato un P10 Lite, sembra infatti che il dispositivo stia facendo passi in avanti per ricevere l’aggiornamento finale ad Android Oreo 8.0 con interfaccia personalizzata Emotion 8.0.Huawei P10 ...

MediaWorld lancia il volantino “Fresh Mania” : ecco gli smartphone Android in offerta : MediaWorld è affetta dalla "Fresh Mania": è questo il nome del nuovo volantino che proporrà per le prossime settimane - anche online - il sottocosto su una buona selezione di prodotti d’elettronica, compresi smartphone Android L'articolo MediaWorld lancia il volantino “Fresh Mania”: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile : ecco come : Installare il firmware ufficiale basato su Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è semplice, se sai cosa serve e come fare! L'articolo Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzione in Outlook : ecco le principali novità in arrivo su Windows - Mac - Android e iOS : Microsoft, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato una vera e propria Rivoluzione in Outlook presentando numerose novità destinate al miglioramento della produttività con una maggiore intuitività e velocità nell’eseguire determinate azioni. Alcune sono state già implementate mentre altre sono in arrivo su tutte le piattaforme ad oggi supportate dal team di Outlook ovvero Web, Windows, Mac, Android e iOS (manca Windows 10 Mobile ...

La più bella App SMS per Android : Ecco QKSMS : QKSMS – Open Source SMS è senza dubbio la più bella Applicazione per Android per leggere e gestire gli SMS. Ecco tutte le funzioni … ma che bella grafica Download APK QKSMS – Open Source SMS: App SMS per Android QKSMS è la nuovissima, o vecchissima applicazione, per Android per gestire gli SMS che dopo oltre […]

Google saluta Allo e passa a 'Chat' : ecco come scambieremo messaggi su Android : Big G 'parcheggia' Allo, l'app di messaggistica intelligente con l'assistente virtuale per far convergere sul sistema Rcs (Rich Communications Service) che...

Disponibile Android 8.1 Oreo beta per Xiaomi Mi A1 : tra (diversi) bug e (poche) novità - ecco il link al download : Non è ancora la release definitiva, ma per i più impazienti è già qualcosa: è arrivata la ROM beta leaked per Xiaomi Mi A1 basata su Android 8.1 Oreo L'articolo Disponibile Android 8.1 Oreo beta per Xiaomi Mi A1: tra (diversi) bug e (poche) novità, ecco il link al download proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S7 e S7 Edge - Samsung conferma quando arriverà Android Oreo : ecco la data : Samsung tramite un comunicato ufficiale alla comunità dei membri in Corea del Sud ha ufficializzato quando l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sarà disponibile per Galaxy S7 e S7 Edge: ecco la data di riferimento.Da qualche settimana si parla di un imminente arrivo dell’aggiornamento ad Android Oreo per gli ex top di gamma del 2016 Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, ma al momento non c’era ancora una data ufficiale da parte di Samsung ...

WhatsApp : ecco la funzione privacy nascosta su Android e grandi novità in arrivo Video : #WhatsApp è un fiume tecnologico in piena. L'aprile che ci stiamo lasciando alle spalle, pur senza stravolgimenti, ha messo in atto una serie di cambiamenti importanti per l'applicazione. Soprattutto nella sua versione per #Android. Il mese è stato quello in cui sono state aggiunte delle funzionalita' importanti. L'app per il sistema operativo di Google si è finalmente dotato della possibilita' di registrare le note vocali senza tenere premuta ...

OnePlus 5T e OnePlus 5 ricevono - un po’ a sorpresa - Android 8.1 Oreo : ecco le novità e i link al download : Inatteso come un fulmine a ciel sereno, ecco piombare Android 8.1 Oreo su OnePlus 5T e OnePlus 5. Non è ancora online il thread sul forum, ma abbiamo i link L'articolo OnePlus 5T e OnePlus 5 ricevono, un po’ a sorpresa, Android 8.1 Oreo: ecco le novità e i link al download proviene da TuttoAndroid.

Google Play Award 2018 : ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6X (Mi A2) compare su Android.com : ecco i prezzi in Cina : Il prossimo Xiaomi Mi 6X (forse Mi A2) fa la sua comparsa ufficiale sul sito Android.com di Google, mentre in Cina sono stati già rilasciati i presunti prezzi di listino delle sue varianti.A pochi giorni dal presunto annuncio del nuovo Xiaomi Mi 6X (che potrebbe chiamarsi anche Mi A2 a livello internazionale), sul sito Android.com di Google sono comparse le prime informazioni ufficiali del dispositivo.Xiaomi Mi 6X (Mi A2) fa la sua comparsa su ...