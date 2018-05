Ancona | donna trovata morta dopo settimane | la figlia disabile dormiva sul letto con lei

fanpage

(Di martedì 8 maggio 2018) Dramma ad Osimo, in provincia di: unadi 78 anni ècirca 20 giorni fa per cause naturali. A vegliarla per tutto questo tempo è stata la, 51ennee non autosufficiente. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dalla loro abitazione.