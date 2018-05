Anche Square Enix terrà la sua conferenza all' E3 2018

eurogamer

: RT @spaziogames: A sorpresa, arriva anche la presentazione di Square Enix per l'E3! Sarà la volta buona per le date precise di Kingdom Hear… - StefaniaC11 : RT @spaziogames: A sorpresa, arriva anche la presentazione di Square Enix per l'E3! Sarà la volta buona per le date precise di Kingdom Hear… - spaziogames : A sorpresa, arriva anche la presentazione di Square Enix per l'E3! Sarà la volta buona per le date precise di Kingd… - londranewsblog : Ritorna Open Garden Square 2018: Anche quest’anno si tiene l’Open Garden Square Weekend che significa che per un sa… -

(Di martedì 8 maggio 2018)ha confermato che la suaE3avrà luogo l'11 giugno alle 19 italiane. In un post su Twitter la compagnia ha promesso una "presentazione video speciale" che rivelerà "l'eccitante futuro di". L'evento sarà trasmesso su YouTube, Twitch e Mixer.Come riporta Gamespot,non ha confermato i giochi che mostrerà, ma probabilmente ci sarà spazio per Kingdom Hearts 3, che è attualmente in programma per il rilascio nel. La compagnia giapponese stalavorando a un remake del suo amato gioco di ruolo Final Fantasy VII del quale finora abbiamo visto pochissimo materiale. Potrebbe essere l'E3l'occasione giusta per dare uno sguardo migliore al titolo.Un altro gioco che potrebbe fare la sua comparsa è Left Alive, che è stato annunciato durante il briefing del TGS di Sony a settembre 2017. Left Alive è uno "sparatutto di sopravvivenza" in ...