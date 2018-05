Anche Richard Gasquet e John Isner nel roster di Tennis World Tour

eurogamer

(Di martedì 8 maggio 2018) Gli appassionati ditorneranno a impugnare la racchetta su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 22 maggio conma, per chi fosse interessato, il gioco sarà mostrato in anticipo in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport.Come probabilmente saprete,proporrà un'intensa modalità carriera, nella quale i giocatori dovranno scalare il ranking mondiale partendo dal 100° posto. Inoltre, il titolo vedrà la presenza di oltre 30 stelle delinternazionale, tra cui Roger Federer, Gaël Monfils, Angélique Kerber, Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios, Alexander Zverev. Ma non solo, come confermato da Breakpoint e Bigben Interactive su Twitter, ilsarà arricchitodalla presenza di...