Anche la Meloni sbarra la porta | Diremo no a esecutivi nati al Colle

Adesso Di Maio esclude Anche Giorgia Meloni : Partita chiusa? Luigi Di Maio vuole i voti del centrodestra unito ma senza dare spazio né a Silvio Berlusconi né

Berlusconi scassa il centrodestra : “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac bAnche”. Salvini : “Lui stesso livello di Di Battista” : Le consultazioni al Quirinale con la delegazione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione del centrodestra: Salvini e Berlusconi sono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrata Salvini aveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è ...

DI MAIO E SALVINI COME "I BARI" DI CARAVAGGIO/ Street art - terza opera : nelle altre e c'è Anche Giorgia Meloni : Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di Street art: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI diventano "I bari" di CARAVAGGIO e truffano Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:37:00 GMT)

Daniela Santanchè - la frustata a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : 'Perché sono orgogliosa di Giorgia Meloni' : Nonostante 'carezze' e smentite, il centrodestra continua a litigare. Certo, Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella per il secondo giro ...

Meloni : alleato ideale?Pd no.M5S neAnche : 18.23 No veti,no impicci,non voglio vedere il Pd nemmeno dipinto, parliamo con M5S ma vogliamo capire, per esempio, qual è la loro posizione sull'immigrazione, ma il governo è nostro, il premier è Salvini. Voglio un governo che vuole la maggioranza dei cittadini. Questo in sintesi la posizione del leader di Fratelli di Italia, Meloni, intervistata da Barbara D'Urso a 'Domenica Live' su canale 5. Vinte le elezioni, "al centrodestra spetta ...

Colle - primo giro di colloqui. Meloni 'Governo al centrodestra - Anche in minoranza'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi'. Ma si pensa a ... : E Bonino esorta: 'Fondamentale per il prossimo governo deve essere l'aggancio, a partire dall'economia e dai conti pubblici, con l'Europa'. Sulla stessa linea d'opposizione anche il socialista ...

Campidoglio - Meloni lascia il Commercio. Verso addio Anche Gennaro (Partecipate). Rivoluzione dipartimenti : via 55 dirigenti : Porte girevoli nella Giunta capitolina, ma nessun rimpastone vecchio stile alle porte. “Solo piccole modifiche”, assicurano fonti vicine alla sindaca Virginia Raggi, che comunque non coinvolgeranno i consiglieri eletti in Campidoglio. L’assessore al Turismo e al Commercio, Adriano Meloni, ha annunciato la sua imminente uscita dall’esecutivo. L’amministratore delegato di Expedia tornerà al suo lavoro presso il colosso online dei viaggi entro il ...

Roma - si dimette l'assessore al Commercio Adriano Meloni : in bilico Anche Gennaro : E' ufficiale: Adriano Meloni non sarà più assessore al Commercio nella giunta capitolina di Virginia Raggi. Quanto anticipato oggi sulle colonne de Il Messaggero viene...

MURALES ROMA - BACIO DI MAIO-SALVINI/ TvBoy disegna Anche Meloni con bimbo africano : i precedenti illustri : BACIO Salvini-Di Maio, Meloni con un bimbo africano, il MURALES di TvBoy apparso stamane a ROMA. Due irreverenti opere d’arte hanno animato la mattinata ROMAna(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Bacio Di Maio-Salvini - a Roma spunta il murales C'è Anche Giorgia Meloni : Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad abbracciarsi ...

Meloni : “Sì al Governo Salvini - ma la Lega non può avere Anche la Presidenza del Senato” : Mentre si discute sui numeri per la formazione del nuovo Governo, arriva il via libera "condizionato" di Giorgia Meloni a un esecutivo a guida Salvini.Continua a leggere

Salvini : bene Meloni da Orban - Anche noi difenderemo i confini : Milano, 1 mar. , askanews, - Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ha fatto bene a incontrare ieri il premier ungherese Viktor Orban per un confronto sull'...

Roma - Meloni sfila in piazza Vittorio - Anche Parisi al corteo : 'Persone non si sentono più sicure' : 'La piazza più grande di Roma è allo sbando per l'incapacità di controllo del territorio e per la mancanza di volontà di certa politica. Le persone non si sentono più sicure, non si sentono più a ...