Amici | Valentina e Zic stanno insieme? Parla la ballerina

Amici 2018 Serale - eliminati in 4 : fuori Valentina - Matteo - Zic e Luca : Amici 17: nel quinto Serale eliminati Valentina , Matteo , Zic e Luca Amara sorpresa per i telespettatori di Amici 17. Sabato 5 maggio, nel corso del quinto Serale , sono stati eliminati quattro concorrenti: due cantanti e due ballerini. Si tratta di Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi (della Squadra Bianca) e di Matteo Cazzato e Zic (Lorenzo […] L'articolo Amici 2018 Serale , eliminati in 4: fuori Valentina , Matteo , Zic e Luca proviene da ...

Prima sfida a squadre ad Amici 17 : Valentina Verdecchi eliminata - i blu vincono : La Prima sfida a squadre ad Amici 17 prende subito il via. Nessuna prova corale in questa quinta puntata che mira sicuramente ad una doppia eliminazione e non solo. A scendere in campo sono subito due cantanti, Emma con Havana e Carmen con Nessuno mi può giudicare ed è subito la squadra a bianca a portare a casa la prova nonostante ad Ermal Meta non sia piaciuta l’esibizione della cantante maltese. LE PROVE DELLA Prima sfida A squadre La ...