Ambiente | Danimarca | il piano energetico prevede il 50% di rinnovabili entro il 2030 

(Di martedì 8 maggio 2018) Il governo danese ha reso noto il suonazionale per l’energia 2020-2030, dal titolo “Energia per unaverde”. Iluna percentuale di energia da fontidel 50% al 2030, con un investimento di 563 milioni di euro, e l’abbandono del carbone per la stessa data. Prevista la costruzione di una megacentrale eolica offshore da 800 MW a 50 km dalla costa, con una cinquantina di turbine in grado di alimentare le 7 principali citta’ del paese. Ilanche centrali a moto ondoso, a biomasse e a biogas e la razionalizzazione del sistema di incentivi per le. L'articolo: ilil 50% diilMeteo Web.