Allegri - anno comunque straordinario : ANSA, - ROMA, 08 MAG - "A prescindere da come finirà la finale di Coppa Italia, la Juventus se domenica o alla prossima vincerà il campionato avrà fatto un'annata straordinaria perché arriverebbe a ...

Allegri in seguito allo scandalo di Inter-Juventus - dopo il danno c’è anche la beffa : “in Italia piace fare commedia” : La Juventus prova ad avvicinarsi allo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, non sono mancate le polemiche per gli errori arbitrali di Orsato dopo la gara tra Inter e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa: “Con le polemiche si convive. La Juventus ha fatto fino a questo momento 88 punti, qualche punto in più dell’anno scorso. Il campionato è aperto ...

Juventus - Allegri : 'Gli schemi? La differenza la fanno i giocatori' : ' È stata una bella partita di calcio fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto perché avevano bisogno di vincere - le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Premium Sport -. Siamo ...

Ufficiale - Emery lascia il Psg a fine anno. Allegri favorito per lo sbarco a Parigi : La notizia era nell'aria da tempo, quanto meno dall'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid, ma ora è Ufficiale. L'allenatore spagnolo Unai Emery lascerà la guida del Paris Saint-Germain al ...

La frecciata di Allegri : “Noi giochiamo 57 partite all’anno - gli altri a dicembre sono fuori” : La frecciata di Allegri: “Noi giochiamo 57 partite all’anno, gli altri a dicembre sono fuori” La calma Allegri non l’ha persa solo in campo, nei minuti finali di Juve-Napoli. Il tecnico bianconero è andato letteralmente su tutte le furie in conferenza stampa, in risposta ad una domanda sulla qualità del gioco: “Noi giochiamo 57 partite […]

Juve - Allegri parla di Buffon : "Non lo condanno. E' stato un esempio per 20 anni" : Il tecnico è tornato sulla maledetta notte di Madrid, e ha difeso il suo portierone, un po' sopra le righe con le sue esternazioni nel dopo partita

Juventus - Allegri difende Buffon : 'non lo condanno - a chi lo accusa consiglio un... corso di psicologia' : Sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia per quelli che non capiscono. A freddo ci vuole la calma, l'altra sera sfido chiunque a non avere ...

Juve-Samp - Allegri : 'Le parole di Buffon? Un esempio da 20 anni - non lo condanno. Domani gioca lui' : Tornare subito in campo per provare a superare l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League arrivata proprio all'ultimo secondo, a pochi giorni dalla gara del Bernabeu contro il Real Madrid la ...

Juventus - Allegri : 'Non condanno Buffon - per vent'anni è stato un esempio' : TORINO - ' Per la gara di Madrid c'è solo da fare i complimenti ai ragazzi. È stata una partita bellissima, difficile da vedere. Avrebbe meritato di andare avanti per altri trenta minuti per tutti gli ...

Allegri amaro : "Dispiace uscire così. All'andata ci hanno negato un rigore simile" : Massimiliano Allegri , alla vigilia del match di ritorno contro il Real Madrid , aveva parlato di missione quasi impossibile. In realtà i bianconeri sono andati vicinissimi ad una grande remuntada ...

Allegri : "All'andata un rigore così a noi non l'hanno dato" : Il tecnico deluso: 'Ha deciso la qualificazione. Ma supereremo anche questo' I supplementari, quasi un sogno alla vigilia, erano ormai lì, a un passo. Juve avanti con pieno merito per 3-0 e ultima ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...