Alla scuola media Fucini di San Marcello il Muoviamoci Ragazzi!

DAlla scuola Allo Stadio per Lazio - Atalanta : ... magari per la prima volta, i ragazzi al calcio giocato facendogli vivere in prima persona gli aspetti positivi ed i valori sociali dello sport. Dalla Scuola Allo Stadio e AISM per Lazio - Atalanta ...

Ha un infarto mentre è Alla guida dello scuolabus - autista eroe riesce a mettere in salvo i bambini : Era alla guida di uno scuolabus quando ha accusato un malore che gli è costato la vita: ma prima Sante Quaranta, 65enne di Fasano, ha messo in salvo i bambini, fermandosi e accostando il mezzo. E' ...

Fasano - autista di scuolabus ha un infarto mentre è Alla guida : accosta per salvare i bambini e muore : Come tutti i giorni, stava facendo il giro della zona per raccogliere i bambini e portarli a scuola. Ma, mentre si trovava alla guida del suo scuolabus su una strada di campagna in contrada ‘Cocolicchio’, Sante Quaranta è stato colto da un infarto. Prima di morire, però, ha avuto la prontezza di accostare il mezzo a bordo strada e salvare i piccoli passeggeri. L’episodio è accaduto questa mattina a Fasano, in provincia di ...

Scuola : LagAlla - in calendario non manca flessibilità : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "Anche in questa circostanza, come in tante altre, criticare ancor prima che il decreto sia stato reso noto costituisce un atto almeno incauto". Così l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla replica alle critiche in merito al nuovo calendario scolastico 2018

Sant’Egidio : Via Alla raccolta fondi per la scuola della pace : Roma – Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio sta organizzando una settimana di vacanza per i bambini della scuola della pace di Garbatella, popolare quartiere di Roma. Per chi non lo sapesse, le Scuole della pace della Comunità di Sant’Egidio sono diffuse in tanti quartieri di Roma e di tante altre città nel mondo. E sono dei luoghi in cui tutti i bambini, nessuno escluso, imparano l’arte dell’amicizia e ...

Lazio Atalanta sostiene 'DAlla scuola allo Stadio' con AISM : È possibile grazie all'Associazione non profit Dalla Scuola allo Stadio , nata dalla passione di un gruppo di ragazzi per la sport allo scopo di condividerla con i più piccoli, al patrocinio di ...

Lazio – Atalanta sostiene “DAlla scuola allo Stadio” con AISM : Lo sport come mezzo di condivisione e di crescita. Domenica alle ore 15.00, più di 200 bambini delle scuole elementari e medie di Roma avranno la possibilità di assistere alla partita Lazio – Atalanta presso lo Stadio Olimpico. È possibile grazie all’Associazione non profit Dalla Scuola allo Stadio, nata dalla passione di un gruppo di ragazzi per la sport allo scopo di condividerla con i più piccoli, al patrocinio di FIGC, AISM, ...

Modicano tra i diplomati Alla scuola di cucina internazionale Alma : Tra i diplomati professionisti provenienti da tutta Italia alla scuola internazionale di cucina Alma, c'è anche Giuseppe Terranova