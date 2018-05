Alla Roma basta un punto per qualificarsi alla Champions League

Roma - centaura uccisa dAlla strada dissestata Video : L’incidente è avvenuto a Roma, dove la bella 25enne è deceduta ieri mattina intorno alle 10,30. Si trovava sulla sua Moto e stava percorrendo la via Ostiense, su un tratto di strada che va dalla stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord caratterizzato da un manto stradale molto sconnesso e, dunque, pericoloso. E’ qui che Elena Aubry ha perso il controllo della sua moto determinando l’impatto dapprima contro il guard-rail e, successivamente, ...

Bomba d'acqua a Roma Nord : danni Alla stazione di Prima Porta Nuova allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...

Raid Casamonica a Roma : disabile e proprietario picchiati a sangue/ Barista Alla Raggi “paura per la vendetta” : Roma, Raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:48:00 GMT)

Roma invasa dai rifiuti : dopo le buche nuovi guai dAlla gestione Raggi : La capitale d'Italia non ha pace e di conseguenza nemmeno il sindaco Virginia Raggi. Pochi mesi fa, persino negli Stati Uniti d'America le crisi della capitale italiana erano riecheggiate sul New York Times. In quel caso, le protagoniste erano le buche e le voragini, accentuate anche dal periodo delle piogge. Il noto quotidiano USA aveva attaccato pesantemente il sindaco evidenziando la sua totale incapacità. Con un po' di ironia aveva titolato: ...

Raid dei Casamonica Alla Romanina : le immagini del bar devastato : La Procura ha aperto un'inchiesta sul Raid avvenuto la domenica di Pasqua in un bar di via Salvatore Barzilai, alla Romanina, periferia est di Roma, quando due esponenti del clan Casamonica, ...

Raid dei Casamonica Alla Romanina : le immagini del bar devastato : La Procura ha aperto un'inchiesta sul Raid avvenuto la domenica di Pasqua in un bar di via Salvatore Barzilai, alla Romanina, periferia est di Roma, quando due esponenti del clan Casamonica, pretendendo di essere serviti per primi, hanno aggredito e picchiato una ragazza con disabilità, il barista romeno e poi hanno distrutto il locale. Il procedimento, avviato per i reati di lesioni, minacce e danneggiamento, è stato affidato ...

I Casamonica hanno picchiato una disabile in un bar Alla Romanina : Roma, 7 mag. , askanews, Lesioni, minacce e danneggiamento. Per queste accuse la Procura di Roma ha avviato un fascicolo d'inchiesta in merito all'aggressione compiuta da Antonio Casamonica e suo ...

Alla Virtus Roma gara 3 contro Roseto. : La Virtus Roma si impone sui Roseto Sharks per 84-75 e chiude la serie 2-1 conquistando la permanenza in serie A2 in un Pala Tiziano che ha risposto positivamente Alla promozione dei biglietti al ...

Roma - centaura uccisa dAlla strada dissestata : L’incidente è avvenuto a Roma, dove la bella 25enne è deceduta ieri mattina intorno alle 10,30. Si trovava sulla sua moto e stava percorrendo la via Ostiense, su un tratto di strada che va dalla stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord caratterizzato da un manto stradale molto sconnesso e, dunque, pericoloso. E’ qui che Elena Aubry ha perso il controllo della sua moto determinando l’impatto dapprima contro il guard-rail e, successivamente, ...

Derby Lazio-Roma Alla Corsa del Mito con gli ex calciatori Vincenzo D'Amico e Sebino Nela : D'Amico è stato un centrocampista di spiccate attitudini offensive, lo ricorderanno sicuramente i più grandi, mentre i ragazzi lo hanno conosciuto in tv, nei salotti dello sport. Veniva impiegato in ...

Roma - morta in moto sull'Ostiense : 'Elena uccisa dAlla strada dissestata' : 'Era un sogno di ragazza, ora non c'è più per colpa di quelle maledette radici, può essere andata solo così, ho visto le foto, si notano gli avvallamenti sull'asfalto, la strada dissestata'. A parlare ...

Under regala Alla Roma la qualificazione alla prossima Champions : Punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions. La Roma torna dalla trasferta a Cagliari con una vittoria per 1-0 ai

Roma - Allarme bomba in piazza del Popolo per una valigia davanti Alla chiesa : E' scattato un allarme bomba in serata in pieno centro a Roma a causa di una valigia considerata sospetta, appoggiata a terra a lato della chiesa degli artisti. Verso le 21 è stata transennata un'area ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Non possiamo regalare punti Alla Roma» : Cagliari - "Domani ci aspetta una gara difficilissima ma attraverso la prestazione possiamo arrivare ai tre punti" afferma l'allenatore del Cagliari Diego Lopez alla vigilia della sfida casalinga con ...