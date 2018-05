Aldo Moro Il Professore | su Rai 1 la docu-fiction con Castellitto | Diretta

GIORGIO BALZONI/ Chi è il giornalista ed ex studente di Aldo Moro autore del libro "Aldo Moro Il professore" : GIORGIO BALZONI è l'ex allievo di Aldo Moro che con il suo libro dal titolo "Aldo Moro Il professore" ha ispirato la docu-fiction in onda oggi su Rai uno(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:00:00 GMT)

Valentina Romani - da «La porta rossa» ad «Aldo Moro - Il professore» : Alle elementari, in un tema intitolato «Che cosa farò da grande», ha scritto che avrebbe fatto l’attrice, come il suo mito, Angelina Jolie, di cui aveva il poster in camera. Valentina Romani, 21 anni di Roma, ce l’ha fatta: è uno dei nuovi volti da tenere d’occhio. Dopo il film Un bacio di Ivan Cotroneo, nel 2016, e il ruolo della medium Vanessa nella serie La porta Rossa, la vedrete in Aldo Moro, Il professore, l’8 maggio in prima serata su ...

Il film consigliato di oggi - martedì 8 maggio : Aldo Moro - il Professore [PRIMA TV ASSOLUTA] : A 40 anni dalla scomparsa di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia, arriva una prima tv assoluta dedicata alla sua figura come Professore universitario de La Sapienza di Roma. Il film consigliato per la serata di martedì 8 maggio si intitola Aldo Moro, il Professore e sarà interpretato dal magistrale Sergio Castellitto. film da vedere: Aldo Moro, il Professore In prima visione assoluta, Aldo Moro, il Professore, ...

Luca Zingaretti legge Aldo Moro davanti al figlio Giovanni : “Dal sequestro di mio padre una frattura tra cittadini e politica” : Luca Zingaretti, ospite di Che Tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio domenica sera, legge un estratto della sua orazione civile tributo ad Aldo Moro – che andrà in onda sempre su Rai1 domani, martedì 8 maggio alle 20.30 – davanti al figlio dello statista democristiano, Giovanni Moro. Si tratta di uno scritto che Moro scrisse nel 1945 sulla politica e sulla giustizia. Giovanni Moro ringrazia Zingaretti e, dopo una lunga intervista con Fabio ...

Aldo Moro - il professore : la docu-fiction in onda su Rai1 : Una docu fiction in onda martedì 8 maggio alle 21.20 su Rai1 in cui per la prima volta si esamina Aldo Moro non nelle solite veste di politico, ma in quelle inedite di professore. Ad interpretare lo statista in Aldo Moro il professore è Sergio Castellitto. Aldo Moro, il professore: trama Il 16 marzo 1978, giorno del suo rapimento, l’Onorevole Aldo Moro aveva dato appuntamento davanti al Parlamento a un gruppo di laureandi per farli assistere ...

Maurizio Costanzo : «Il GF? Una finestra sulla discarica. Meglio guardare Aldo Moro» : «Il grande regista Alfred Hitchcock, nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo». A parlare è Maurizio Costanzo che, in un editoriale su Libero Quotidiano, prende le distanze dalle derive kitsch del reality, dalle brutture messe in scena da ...

Perché Aldo Moro doveva morire : Un tacito accordo tra i partiti che per ragioni diverse temevano il suo ritorno alla politica: su Mondoperaio le rivelazioni di tre protagonisti dei fatti di 40 anni fa Il 9 maggio 1978 Aldo Moro non fu ucciso solo dalla follia assassina delle Brigate rosse e dall'incapacità dello ...

CHE TEMPO CHE FA/ Il dem Paolo Gentiloni e il democristiano Aldo Moro (puntata 28) : Che TEMPO che fa: quella di domenica 6 è una puntata tra il dem e il democristiano. Soprattutto la seconda: dopo l'intervista a Gentiloni, il lungo ricordo di Aldo Moro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:00:00 GMT)