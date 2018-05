Al via il piano nuovi impianti

Frontale sulla statale 81 a Roccamontepiano - ferite 3 persone - traffico deviato : Chieti - Tre i feriti in uno scontro tra auto lungo la strada statale 81 "Piceno Aprutina" che ha determinato - rende noto l'Anas - la chiusura del tratto al km 157,300 in entrambe le direzioni, all'interno dell'area comunale di Roccamontepiano, in provincia di Chieti. Le deviazioni vengono segnalate sul posto. Sul posto sono presenti il personale di Anas, dei Carabinieri, del 118, dei Vigili del Fuoco per prestare i ...

Ultima tappa domani nella BAT del "viaggio" del Piano strategico del Turismo Puglia 365 : Anche l'incontro di domani sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Puglia365. https://www.facebook.com/Puglia365/posts/756638221212012 Questi il link su eventbrite al quale volendo ...

Ultima tappa domani nella BAT a Minervino Murge del "viaggio" del Piano strategico del Turismo Puglia 365 : Anche l'incontro di domani sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Puglia365. https://www.facebook.com/Puglia365/posts/756638221212012 Questi il link su eventbrite al quale volendo ...

Palermo : al via piano servizi per l’infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (2) : (AdnKronos) – La guida del Comune di Palermo che sarà presentata ufficialmente proprio nei giorni del convegno, “si innesta su questo percorso e fotografa le scelte più recenti realizzate dal Comune e quelle che entreranno in vigore dal prossimo anno, alcune delle quali da considerarsi innovative nell’ambito regionale come l’attivazione dei centri bambini – genitori, previsti dalla normativa regionale dal 2013 e ...

Palermo : al via piano servizi per l’infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (3) : (AdnKronos) – Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse domande dalle ragioni della scelta di inviare la figlia/o alla scuola dell’infanzia al grado di soddisfazione dei servizi, alla ...

Palermo - al via piano servizi per l'infanzia : Apertura di due Centri genitori-bambini, l'istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi , che si vanno ad aggiungere a quella attivata già quest'...

Palermo : al via piano servizi per l'infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (3) : (AdnKronos) - Anche le famiglie hanno un ruolo importante. Non a caso la strategia adottata dall’amministrazione tiene conto anche del sondaggio realizzato nelle strutture comunali lo scorso anno su un campione di 830 genitori intervistati (225 papà e 604 mamme). A tutti sono state fatte le stesse d

Palermo : al via piano servizi per l'infanzia - spazi gioco e centri genitori-bimbi (2) : (AdnKronos) - La guida del Comune di Palermo che sarà presentata ufficialmente proprio nei giorni del convegno, "si innesta su questo percorso e fotografa le scelte più recenti realizzate dal Comune e quelle che entreranno in vigore dal prossimo anno, alcune delle quali da considerarsi innovative ne

Al via piano servizi per l'infanzia a Palermo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Apertura di due Centri genitori-bambini, l’istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi (che si vanno ad aggiungere a quella attivata già quest’anno), 6 spazi gioco pomeridiani, 1 spazio gioco con turno antipomeridi

Al via piano servizi per l’infanzia a Palermo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Apertura di due Centri genitori-bambini, l’istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi (che si vanno ad aggiungere a quella attivata già quest’anno), 6 spazi gioco pomeridiani, 1 spazio gioco con turno antipomeridiano e pomeridiano e 2 nuove strutture accreditate per ridurre al minino le liste d’attesa degli asili nido. E’ il Piano ...

Roma-Liverpool - al via piano sicurezza : ANSA, - ROMA, 30 APR - Scatta domani il piano sicurezza per la semifinale di ritorno della Champions League Roma-Liverpool. Bonifiche nell'area dello stadio e controlli anche nel centro della città. ...

Milano - assalto a sala slot in centrale/ via Torriani - rapina con fucili a pompa : piano studiato nei dettagli : rapina a Milano, assalto alla sala slot in Stazione centrale: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Cairo - via libera dei soci a nuovo piano di acquisto di azioni proprie : Via libera dall'assemblea degli azionisti di Cairo Communication al bilancio d'esercizio 2017 e alla distribuzione di un dividendo di 0,10 euro per azione che sarà messo in pagamento a decorrere dal ...