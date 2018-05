Al ' totonomi' per Palazzo Chigi si è aggiunta qualche faccia nuova

agi

(Di martedì 8 maggio 2018) Un governo di tregua per uscire dalla situazione di stallo che la politica italiana vive dopo le elezioni del 4 marzo. Questa è la scelta del Presidente Mattarella dopo il terzo giro di consultazioni. E come succede in questi casi ilha riempito le pagine dei giornali italiani. Nomi di possibili ministri, alcuni “scomodi", che possano mettere in difficoltà i due principali candidati a: Matteo Salvini e Luigi di Maio. E smuovere le acque. Ai 16 nomi iniziali, che avevamo elencato qui, insomma, ci sono state delle aggiunte. Tutte di rilievo. Il Corriere della Sera racconta delle quotazioni in ascesa di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina. Un nome su cui il Movimento 5 Stelle potrebbe non storcere il naso vista la sua lunghissima esperienza e la capacità ...