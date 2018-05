Air France | sindrome Alitalia crolla in Borsa e perde il 10%

Air France-Klm - scioperi intermittenti da mesi e crollo in borsa. La compagnia rischia di sparire? : Il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire , ha avvertito che la sopravvivenza di Air France è ormai in bilico e potrebbe 'sparire'. Le azioni di Air France sono scese di quasi il 13%, ossia ...

Air France rischia grosso : L'amministratore delegato se n'è andato, gli scioperi continuano, il titolo è crollato in borsa, il governo dice che si rischia il fallimento The post Air France rischia grosso appeared first on Il Post.

Air France in caduta libera in Borsa - proseguono gli scioperi : Air France scivola in Borsa a Parigi dopo l'addio dell'amministratore delegato Jean Marc Janaillac a seguito della bocciatura dell'accordo salariale lo scorso 4 maggio. Il titolo cede il 12,48% a 7,08 euro mentre prosegue lo sciopero dei lavoratori e dopo che il ministro delle finanze Francese Bruno Lamaire ha escluso un intervento diretto dello Stato.Air France, la principale compagnia Francese con 85 anni di storia, rischia di scomparire, ...

Perchè Air France rischia di sparire : Roma, 7 mag. , askanews, Air France in caduta libera alla Borsa di Parigi. Il titolo registra una perdita del 13%. Il ministro dell'economia Francese Bruno Le Maire è stato chiaro per Air France 'è in gioco la sopravvivenza' e 'non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti. Dopo le dimissioni del Ceo Jean-Marc …

