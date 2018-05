Aida Nizar Litiga con Lucia Bramieri e Luigi Favoloso | ma conquista i social Grande

”Io so tutto”. Gf - la bomba di Angelo su Aida Nizar. Il Ken umano spiffera tutto e mette nei guai i ‘colleghi’ : “Vedrete…” : Aida Nizar ci ha messo pochissimo per farsi odiare da tutti gli inquilini della quindicesima edizione del Grande Fratello. È entrata come bulla – in Spagna ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello e all’Isola dei famosi – ma è già bullizzata. Ha vomitato nel lavandino e quando gli altri inquilini hanno trovato la sorpresa hanno dato la colpa a Patrizia, facendola litigare col resto del gruppo. Aida, alle ...

Simona Izzo/ Pentita di aver difeso Aida Nizar? (Grande Fratello 2018) : Simona Izzo, anche stasera si parlerà dei problemi legati alla showgirl spagnola Aida Nizar che ha portato anche alla squalifica di Baye Dame. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:45:00 GMT)

Marco Ferri confronto con Aida Nizar/ Nella casa del Grande Fratello 2018 per smentire il presunto "flirt"? : Marco Ferri questa sera entrerà Nella casa del Grande Fratello 2018 per un confronto con Aida Nizar. L'ex isolano, in particolare, chiarirà una volta per tutte le voci sulla sua presunta...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:25:00 GMT)

Lucia Bramieri/ La lite con Aida Nizar. È crisi con gli altri concorrenti? (Grande Fratello 2018) : Settimana difficile per Lucia Bramieri nella casa del Grande Fratello 15: la concorrente non accetta le condizioni di poca pulizia della casa ed è entrata nel mirino di Aida Nizar.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:05:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Aida Nizar e l'attacco a Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio, il paroliere sembra pronto a litigare con Aida Nizar dopo che questa avrebbe detto come l'uomo non sia veramente molto famoso. Cosa accadrà? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:40:00 GMT)

Simone Coccia/ Verrà eliminato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia, Verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:59:00 GMT)

Luigi Favoloso fa piangere Mariana Falace dopo le urla per Aida Nizar : Mariana svela la verità sulle urla ad Aida: Luigi Favoloso la fa piangere Una nuova discussione ha animato la nottata dei concorrenti della casa del Grande Fratello. Dall’esterno alcuni (dei tanti) sostenitori di Aida Nizar hanno urlato ‘Aida l’Italia ti ama’ e mentre tutti erano in giardino (tranne la spagnola) hanno iniziato a richiedere immediatamente agli autori (il primo è stato Matteo Gentili) di mettere la musica per evitare ...

Aida Nizar - il brutto gesto dei concorrenti al GF : interviene Mariana : Grande Fratello 2018: il gesto dei concorrenti contro Aida Nizar I concorrenti del Grande Fratello 2018 non riescono proprio ad avere un buon rapporto con Aida Nizar. La spagnola continua a viversi in disparte la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la sgridata di Barbara d’Urso in diretta nazionale, gli inquilini del reality-show […] L'articolo Aida Nizar, il brutto gesto dei concorrenti al GF: interviene Mariana ...

GRANDE FRATELLO 2018 - KEN UMANO NUOVO CONCORRENTE/ Da Rodrigo Alves ad Aida Nizar : l'atmosfera si scalda : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:22:00 GMT)

Aida Nizar : ecco come descrive i coinquilini della casa! : Aida Nizar è la vera protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Quatta quatta la spagnola scrive su un pezzo di carta che cosa ne pensa di ogni coinquilino! Diteci se ciò che pensa lo pensate anche voi! Aida Nizar è entrata nella casa del Grande Fratello con il ruolo di provocatrice. E’ così che Barbara D’Urso etichetta la vulcanica spagnola durante le puntate dei suoi contenitori pomeridiani. All’interno ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : "Grazie Simone per la tua ipocrisia - grazie Luigi per la tua cattiveria..." : La squalifica di Baye Dame Dia non ha certo migliorato i rapporti tra Aida Nizar e gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 15. Le discussioni con la star dei reality show in Spagna, infatti, non accennano a diminuire. L'unica differenza, rispetto a prima, è che i toni sono tornati ad essere perlomeno civili (diciamo...).E' anche vero che, ormai, qualunque cosa faccia Aida Nizar procura fastidio, a volte immotivato o esagerato, ...

Marco Ferri : arriva il confronto con Aida Nizar al GF 15 - : Anche alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno avuto da ridire di fronte al gesto di tenerezza visto in tv. Elena Morali ha commentato il bacio visto al Grande Fratello ...

Marco Ferri : arriva il confronto con Aida Nizar al GF 15 : Grande Fratello: Marco Ferri chiede un confronto con Aida Nizar Anche se il GF 15 ha cambiato il giorno della messa in onda, non ha cambiato i contenuti da mostrare al grande pubblico di canale 5. Dopo i provvedimenti che la produzione del programma è stata costretta a prendere per gli atti di bullismo contro Aida Nizar, domani assisteremo a un confronto di quest’ultima con Marco Ferri. I due hanno partecipato alla versione spagnola del ...

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri al secolo la “telegattara” in pieno delirio contro Aida Nizar : Grande Fratello 15: la “telegattara” Lucia Bramieri, che conosciamo perché frequenta i salotti della D’Urso, litigando con la famiglia del marito il telegatto del Grande Gino Bramieri ha dato un chiaro segno di “delirio” senile. Lucia Bramieri delira e aizza i coinquilini contro Aida La Bramieri, fino alla scorsa puntata ha chiesto scusa al pubblico in qualità di persona più matura, per non aver saputo fermare il branco contro Aida. In modo ...