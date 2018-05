Aida Nizar | il brutto gesto dei concorrenti al GF | interviene Mariana

GRANDE FRATELLO 2018 - KEN UMANO NUOVO CONCORRENTE/ Da Rodrigo Alves ad Aida Nizar : l'atmosfera si scalda : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:22:00 GMT)

Aida Nizar : ecco come descrive i coinquilini della casa! : Aida Nizar è la vera protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Quatta quatta la spagnola scrive su un pezzo di carta che cosa ne pensa di ogni coinquilino! Diteci se ciò che pensa lo pensate anche voi! Aida Nizar è entrata nella casa del Grande Fratello con il ruolo di provocatrice. E’ così che Barbara D’Urso etichetta la vulcanica spagnola durante le puntate dei suoi contenitori pomeridiani. All’interno ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : "Grazie Simone per la tua ipocrisia - grazie Luigi per la tua cattiveria..." : La squalifica di Baye Dame Dia non ha certo migliorato i rapporti tra Aida Nizar e gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 15. Le discussioni con la star dei reality show in Spagna, infatti, non accennano a diminuire. L'unica differenza, rispetto a prima, è che i toni sono tornati ad essere perlomeno civili (diciamo...).E' anche vero che, ormai, qualunque cosa faccia Aida Nizar procura fastidio, a volte immotivato o esagerato, ...

Marco Ferri : arriva il confronto con Aida Nizar al GF 15 - : Anche alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno avuto da ridire di fronte al gesto di tenerezza visto in tv. Elena Morali ha commentato il bacio visto al Grande Fratello ...

Marco Ferri : arriva il confronto con Aida Nizar al GF 15 : Grande Fratello: Marco Ferri chiede un confronto con Aida Nizar Anche se il GF 15 ha cambiato il giorno della messa in onda, non ha cambiato i contenuti da mostrare al grande pubblico di canale 5. Dopo i provvedimenti che la produzione del programma è stata costretta a prendere per gli atti di bullismo contro Aida Nizar, domani assisteremo a un confronto di quest’ultima con Marco Ferri. I due hanno partecipato alla versione spagnola del ...

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri al secolo la “telegattara” in pieno delirio contro Aida Nizar : Grande Fratello 15: la “telegattara” Lucia Bramieri, che conosciamo perché frequenta i salotti della D’Urso, litigando con la famiglia del marito il telegatto del Grande Gino Bramieri ha dato un chiaro segno di “delirio” senile. Lucia Bramieri delira e aizza i coinquilini contro Aida La Bramieri, fino alla scorsa puntata ha chiesto scusa al pubblico in qualità di persona più matura, per non aver saputo fermare il branco contro Aida. In modo ...

Aida Nizar confessa a Luigi Favoloso : “Mi hai fatto soffrire” : Grande Fratello: Aida Nizar e Luigi Favoloso si chiariscono Anche questa settimana non è stata proprio delle più semplici per Aida Nizar. Difatti giusto qualche giorno fa quest’ultima ha discusso molto animatamente con Luigi Favoloso. Il motivo? Il giovane ex fidanzato di Nina Moric ha attaccato la concorrente di origini spagnole, rea di aver messo la marmellata sulla pizza. Un gesto ritenuto da Favoloso come una vero e proprio ...

“Ma che schifo!”. Grande Fratello - oltre ogni limite. Succede in camera da letto - vicino a posto di Aida Nizar. Una cosa del genere non si era mai vista : Dopo le accuse di trasmissione trash, di cattivo esempio e squallore morale ecco che gli inquilini del Grande Fratello si devono confrontare con un nuovo problema. Le critiche esterne stavolta non c’entrano, la problematica viene infatti proprio da dentro le mura del bunker di Cinecittà. A quanto pare infatti la casa viene vissuta in condizioni igieniche sanitarie da trincea ed è ogni giorno più sporca. E non a caso, i concorrenti del ...

Baye Dame a Domenica Live : «Aida Nizar? Mi scuso - ma ho messo sempre la mia faccia contro la violenza» : ROMA - 'Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada'. Baye Dame a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta ...

Alia Nizar a Domenica Live/ La sorella di Aida la difende : “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!” : Alia Nizar a Domenica Live, la sorella di Aida la difende: “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!”, Barbara d'Urso gestisce la spinosa questione, ecco i dettagli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:50:00 GMT)

GF 15 - a Domenica Live tutti contro Baye Dame che chiede scusa alla sorella di Aida Nizar (video) : Dopo essere stato squalificato nell'ultima puntata del Grande Fratello 15, Baye Dame è stato protagonista di Domenica Live, in collegamento. Barbara D'Urso gli ha dato la possibilità di parlare nuovamente dopo gli attacchi contro Aida Nizar, e di confrontarsi con la sorella di Aida, Alia, presente in studio.Baye Dame, che ha ammesso di non essere stato bene questa notte, è stato prima rimbrottato da Barbara D'Urso, la quale ha cercato di ...

GF 15 - Aida Nizar derisa e accusata da Lucia Bramieri : è polemica : Aida Nizar attaccata da Lucia Bramieri al Grande Fratello Nella casa del GF 15 si sono riaccese le polemiche dopo una settimana apparentemente tranquilla, nonostante le prese in giro continue dietro le spalle di Aida Nizar. Oltre che per il beverone della spagnola, la divisione delle provviste settimanali è stato oggetto della discussione. Rivolgendosi alla Bramieri, Aida Nizar ha affermato: “Complimenti hai bruciato la casa”. ...