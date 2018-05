Adele compie 30 anni e festeggia come Rose di Titanic : ma la Rete non apprezza : 'Sporchi Trenta': scrive Adele pubblicando le foto della festa del suo trentesimo compleanno. La cantante ha scelto di organizzare un party a tema con gli abiti e la location che ricordano il film ...

Adele compie 30 anni e festeggia come Rose di Titanic : la rete non apprezza : Game of Thrones, Emilia Clarke: 'Il finale non piacerà ai fan' Quella di Adele è una voce potente che ha conquistato il mondo intero. Sul suo profilo Instagram le foto dei festeggiamenti e un post ...