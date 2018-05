Addio alla cantante Lara Saint Paul | duettò con Louis Armstrong e lanciò l' aerobica

ELEONORA CHIAVARELLI/ Moglie di Aldo Moro - lettere dalla prigionia : “Addio Noretta - sono le vie del Signore” : ELEONORA CHIAVARELLI, vedova di Aldo Moro, e le lettere a lei scritte durante i 55 giorni della prigionia: "Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile".(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:19:00 GMT)

“Addio campionessa”. Stroncata a 17 anni dal cancro. Francesca - promessa del volley - si è arresa dopo una lunga battaglia. Il mondo della pallavolo in lacrime : Una storia di quelle che non si vorrebbero mai raccontare, che tocca il cuore e lo fa affondare in un gorgo di dolore. Francesca Prosperi aveva 17 anni. Era bella, intelligente, un promessa della pallavolo. Poi due anni fa la scoperta e la diagnosi terribile: cancro. Per due anni ha lottato come una leonessa poi, stamani, si è arresa, il cancro che l’ha portata via mentre era in terapia all’Ospedale Santo Spirito di Pescara. ...

Lichtsteiner - scudetto e Addio alla Juve : “Lascio a fine stagione - giocherò all’estero” : Lichtsteiner, scudetto e addio alla Juve: “Lascio a fine stagione, giocherò all’estero” Stephan Lichtsteiner è uno di quei giocatori che potrebbe festeggiare il settimo scudetto consecutivo in questa Juventus. E sarà l’ultimo in bianconero per lo svizzero, che ha annunciato l’addio alla Juve a fine stagione: “Gioco in una delle squadre più importanti in Europa, […]

Una Vita trame al 12-5 : una lettera d'Addio per Felipe - Mauro spara alla Sotelo? Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che si è di recente occupata del piano crudele di Ursula [Video]nelle puntate spagnole. Le trame settimanali da lunedì 7 a sabato 12 maggio svelano che Mauro perdera' il controllo, mentre per Felipe ci sara' un'amara sorpresa. Una Vita spoiler dal 7 maggio: Mauro spara a Cayetana? Le trame dei nuovi episodi [Video]di Una Vita, in onda ...

Amici di Maria De Filippi - Stefano De Martino verso l'Addio : dopo l'Isola de Famosi - via dalla tv : Stefano De Martino vuole esplorare nuovi orizzonti e punta su progetti lontani dalle luci della televisione. Il ballerino che ha raggiunto la celebrità grazie ad Amici di Maria De Filippi non ha ...

Addio a Tony Cucchiara - dal 'Cantagiro' alla tv una vita tra musica e teatro : Ha curato poi altri spettacoli di successo tra cui "Storie di periferia", "Tragicomica con musiche", "La baronessa di Carini", "Swing", "Il conte di Montecristo" e "Pipino il breve" di cui era ...

Jeep Wrangler - Tre edizioni speciali per l'Addio alla terza generazione : La Jeep chiude la carriera commerciale della terza serie della Wrangler con tre edizioni speciali, che saranno protagoniste di un Porte aperte nei weekend del 12-13 e 26-27 maggio. Le versioni sono denominate Golden Eagle, JK Edition e Rubicon Recon. Nella stessa occasione sarà lanciata l'iniziativa Freedom Days con finanziamenti agevolati sull'intera gamma Jeep. La quarta generazione della Wrangler, invece, debutterà in Italia dopo l'estate. ...

L’Addio con orgoglio della Roma alla Champions League : Verrebbe da dire: «Grazie lo stesso Roma!», che è poi quello che hanno detto le decine di migliaia che erano all’Olimpico per la semifinale di Champions League che ha visto la vittoria in campo della Roma per 4 a 2, ma l’approdo alla finale di Kiev del Liverpool che aveva vinto all’andata 5 a 2. La finale di Champions a 34 anni da quella persa proprio contro il Liverpool la Roma non la vedrà. Non per demeriti in questa partita, ma in quella ...

Rebecca Braglia è morta : Addio alla rugbista 18enne - in coma dopo placcaggio/ Cordoglio di Amatori Parma Rugby : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:21:00 GMT)

Salini valuta l'Addio alla Borsa La corsa è verso Wall Street In vendita asset Usa e giù il debito : Salini Impregilo si sente sempre più americana: il mercato Usa ormai pesa il 26% del giro d’affari del gruppo italiano di infrastrutture e coi 1.500 miliardi di dollari di investimenti promessi da Trump potrebbe ulteriormente decollare. Per questo Pietro Salini è pronto a riorganizzare il business focalizzandosi proprio sul Nord America, anche a costo di dire addio a Piazza Affari per sbarcare a Wall Street. In arrivo alcune ...

Lutto a Trento : Addio a Fabiola - simbolo della lotta alla fibrosi cistica. Aveva 23 anni : È morta a soli 23 anni Fabiola Menguzzo, diventata negli ultimi anni uno dei simboli della lotta alla fibrosi cistica, patologia da cui era affetta sin dalla nascita. Il dolore di amici e conoscenti: "Ci ha insegnato molto sul vero significato della gioia di vivere".Continua a leggere

Panchina Genoa - scatto per il sostituto di Ballardini : deciso l’Addio con l’attuale tecnico : Panchina Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, adesso si può pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. Si sta per chiarire la situazione legata alla Panchina, la proprietà ha deciso di non confermare il tecnico Ballardini, nonostante l’obiettivo raggiunto si è deciso per il cambiamento, una conferma è arrivata anche dallo stesso allenatore. Testa a testa ...

ENRICO PAPI/ Il successo di Guess my age dopo l’Addio volontario alla tv (S’è fatta notte) : ENRICO PAPI è da sempre associato a quiz vincenti e lo dimostra il successo registrato con Guess My Age su Tv8. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Addio alla “più bella del mondo”. Choc nel cinema. È morta qualche giorno fa ma la notizia del decesso trapela solo ora. L’attrice - bellissima e amatissima - aveva solo 52 anni. Fan e colleghi non si danno pace della gravissima perdita. Strazio vero : È morta. Grave lutto nel mondo del cinema. Una morte inaspettata che strazia il cuore dei suoi cari e dei suoi fan che non si aspettavano di ricevere una notizia Choc come quella della sua morte. L’attrice aveva solo 52 anni e si è spenta nella sua casa negli Hampshire. Il dramma ha avuto luogo lo scorso 16 aprile ma la notizia della morte trapela solo adesso. Pamela Gidley, attrice famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di ...